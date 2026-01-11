Szétverték a wekerletelepi hóoroszlánt

Négy nappal ezelőtt valaki gigantikus hóoroszlánt faragott ki a Wekerletelep egyik utcája, a Szigetvári köz sarján, amiről a Facebookon is a Redditen terjedtek képek.

Az alaposan kidolgozott, óriási hóoroszlánhoz a kommentek szerint többen is kisétáltak a környékről. Egészen mostanáig.

A Facebookon ugyanis most egy olyan kép terjed, amelyen ez látszik, szétverték a hóoroszlán fejét.

Kérdezte a Facebook, hogy mi jár a fejemben. Nos az jár benne, hogy aki ilyet tesz, az nem méltó arra sem, hogy egyáltalán bárhol is emberek között éljen. Nemrég láttam egy fotót arról, hogy valaki alkotott egy gyönyörű hószobrot. Ma láttam róla egy másikat. Másvalaki úgy gondolta, hogy lerombolja. Egy hóoroszlánról beszélünk. Nincs, nem is volt benne sem politika, nemzetiség, nemiség, semmi olyan, amiért haragudni kellett volna rá. Nem volt, nem is lehetett semmi oka rá annak, aki ezt csinálta vele. A rombolás puszta örömén kívül. Egy dolgot tudok neked üzenni, akárki is voltál: takarodj el a hazámból, mert ilyen embernek ebben az országban nem szabad, hogy helye legyen!!

– írja a képet megosztó felhasználó.

Az oroszlászobor feje fölé korábban az volt írva, hogy

Vigyázz rá!

Most már az van odaírva, hogy