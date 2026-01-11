időjárás
Belföld

Vasárnap hajnalban mínusz 12 fok volt országos átlagban

havas Budapest
Szajki Bálint / 24.hu
24.hu
2026. 01. 11. 09:17
havas Budapest
Szajki Bálint / 24.hu

Bár új szezonrekord nem született, a szombat éjszaka is zimankós volt: országos átlagban mínusz 12 fokig csökkent a hőmérséklet – írta a HungaroMet Zrt. vasárnap a Facebook-oldalán.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet vasárnap reggel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszó vízmű meteorológiai állomáson regisztrálták, mínusz 20,8 fokot. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelényben és Gagybátorban, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyíregyháza északi részén és Nyírtasson egyaránt mínusz 20,6 fok volt.

Megjegyezték: a Nógrád vármegyei Zabar – ahol gyakran mérnek országos hidegrekordot – ezúttal nem került be a tíz leghidegebb állomás közé.

Vasárnap marad a hideg idő, egyes helyeken hófúvások miatt adtak ki másodfokú riasztást. 

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Megpróbálta megállítani az ellenfelét péppé verő bokszolót, a bíró került a földre
Hatalmas baleset a szenzációs Vonn-siker árnyékában
„2026 – mélyen kezdtél nálam...” – Autóbalesete volt Szily Nórának
„Józan paraszti ésszel ennek elégnek kell lenni a győzelemhez” – beindult a Fidesz-kampány
termálfürdő medence
Meghalt egy férfi a halasi termálfürdőben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik