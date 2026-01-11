Vasárnap hajnalban mínusz 12 fok volt országos átlagban

Bár új szezonrekord nem született, a szombat éjszaka is zimankós volt: országos átlagban mínusz 12 fokig csökkent a hőmérséklet – írta a HungaroMet Zrt. vasárnap a Facebook-oldalán.

A bejegyzéshez készített infografika szerint a leghidegebbet vasárnap reggel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szikszó vízmű meteorológiai állomáson regisztrálták, mínusz 20,8 fokot. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Edelényben és Gagybátorban, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyíregyháza északi részén és Nyírtasson egyaránt mínusz 20,6 fok volt.

Megjegyezték: a Nógrád vármegyei Zabar – ahol gyakran mérnek országos hidegrekordot – ezúttal nem került be a tíz leghidegebb állomás közé.

Vasárnap marad a hideg idő, egyes helyeken hófúvások miatt adtak ki másodfokú riasztást.