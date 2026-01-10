orbán viktorfidesz kongresszusválasztás 2026
A következő élő közvetítés része Magyar Péter kínossá tette a Fidesz új szlogenjét, Tóth Gabi Eye of the Tigert énekel, bejelentkezett Salvini – élőben a Fidesz kongresszusáról

Rob Schneider, a Tökös csaj színésze is köszöntötte a fideszeseket

Mohos Márton / 24.hu
Szentkirályi Alexandra, illetve Németh Balázs műsorvezetők.
admin Dienes Gábriel
2026. 01. 10. 13:50
Mohos Márton / 24.hu
Szentkirályi Alexandra, illetve Németh Balázs műsorvezetők.

Rob Schneider amerikai színész, komikus egy videóüzenetben köszöntötte a Fidesz-kongresszus-résztvevőit.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Megvan a Fidesz új szlogenje
Telex: Orbán M4 Sportos interjúja ugyanannyi diszlájkot kapott, mint lájkot
Íme a top 10 legjobban fizető szakma Magyarországon: nem a politikus az első
Megkérdezték Trumpot, hogy Putyin is úgy járhat-e, mint Maduro
Magyar Péter kínossá tette a Fidesz új szlogenjét, Tóth Gabi Eye of the Tigert énekel, bejelentkezett Salvini – élőben a Fidesz kongresszusáról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik