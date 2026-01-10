Orbán Viktor: Olyanokat értünk el, amikről mások csak ábrándoznak

orbán viktorfidesz kongresszusválasztás 2026
A magyar út melletti erős érvünk, hogy a másik zsákutca. A magyar út jó út. Olyanokat érhetünk el, amikről mások ábrándoznak. 4 százalékos infláció és 0,6 százalékos gazdasági növekedés mellett 11 százalékos minimálbér-emelésre csak mi vagyunk képesek. Mi ezt jobboldali politikával érjük el. Sehol a világon nem tudták megtenni, hogy a két gyermeket nevelő édesanyák élethosszig szja-mentességet kapjanak. Miközben a brüsszeli hadigazdaság minden országában megszorítások vannak, mi 150 gyár építését vállaltuk, amiből 101 már épül is. A magyar út békés, biztonságos, sikeres, felfelé visz és ezen az úton mindenki minden évben léphet egyet felfelé. Nem túlzás, hogy 2026 tavaszán sorsot választunk Magyarországnak. Nem pártot, nem kormányt, nem miniszterelnököt. Ha mindenki elvégzi a rá kiszabott feladatot, ha megőrizzük az alázatot, a jutalom se marad el és újra győzni fogunk

– mondta Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán.

