Orbán Viktor: A Tisza nevű társasjáték baloldali ráncfelvarrás

Nekünk nem az ellenfeleinkkel, hanem magunkkal és a hazánkkal kell foglalkoznunk. De: úgy látom, Brüsszel terve 2022 után 2026-ban is befuccsolt. Igazán beláthatnák, kár a gőzért, onnan nem lehet leváltani a magyar kormányt. A Károlyi Mihályok becsülete erre gyorsan kitelik. Itt hamar kiderül, hogy az egész Tisza nevű társasjáték baloldali ráncfelvarrás. Ez egy régi műsor egy új férfival. Egy ilyen színdarab mindig megbukik, ha jól látom, már meg is bukott. Amikor valaki választási csalásról beszél, az már a bukását magyarázza előre. Hiába, minden mesedélután véget ér egyszer. Itt a vége, fuss el véle. A vége már itt van, már csak a futás van hátra. Fussatok Brüsszelig, Manfred papa és Ursula mama majd megvigasztal titeket.

– mondta Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán.

A liberális nemzetközi rend a szemünk előtt törik darabokra. Trump elnök megadta neki a kegyelemdöfést. A változások veszélyeket hoznak. A nemzetközi szerződések és szervezetek nem irányadóak. Fogatlan oroszlánok, amik hangosan bőgnek a szavannán, de már egy antilopot se bántanak. Eljött a kétoldalú megállapodások, a személyes kapcsolatok, az érdekek kora. A jó hírem az, hogy a felkészülést időben megkezdtük. Akik a liberális világrend koporsója leghangosabban sírnak, nem értették, Magyarország mit miért tesz. Washington, Peking, Moszkva mind érdekeltek Magyarország sikerében. Olyan megállapodásokat kötünk, amelyek ebben az új világrendben is garantálják hazánk biztonságos fejlődését.