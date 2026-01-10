Netanjahu, Meloni és Milei is köszöntötte a fideszeseket

Az elhangzott beszédek között a korábban említett külföldi vezetők mellet levetítették Marcin Romanowski, a lengyel Jog és Igazságosság és Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezetőinek, továbbá Benjamin Netanjahu izraeli, Javier Milei argentin és Girogia Meloni olasz miniszterelnökök videóköszözöntőit is a Fidesz-kongresszus alatt.