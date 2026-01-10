orbán viktorfidesz kongresszusválasztás 2026
A következő élő közvetítés része „A Fidesznél csak a Fidesz jobb” – Orbán Viktor a jelöltcserékről a szombati kongresszuson

Felsorakozott Orbán mögé a Fidesz 106 képviselő-jelöltje

Mohos Márton / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2026. 01. 10. 16:48
Mohos Márton / 24.hu

Orbán beszéde után Szentkirályi Alexandra egyszerre a színpadra szólította a Fidesz 106 képviselő-jelöltjét. A jelöltek felsorakoztak a miniszterelnök mögé, miközben a neveik beúsztak a színpad feletti óriáskivetítő képernyőjére. Az esemény hivatalos lezárása után a kormánypárt jelöltjei szelfizni kezdtek Orbánnal, egymással, hátuk mögött a kjelzővel vagy a közönség soraival.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Tóth Gabi a Rocky főcímdalával nyitotta a Fidesz-kongresszust, majd a Himnuszt is elénekelték
Megvan a Fidesz új szlogenje
Telex: Orbán M4 Sportos interjúja ugyanannyi diszlájkot kapott, mint lájkot
Íme a top 10 legjobban fizető szakma Magyarországon: nem a politikus az első
„A Fidesznél csak a Fidesz jobb” – Orbán Viktor a jelöltcserékről a szombati kongresszuson
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik