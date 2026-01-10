Felsorakozott Orbán mögé a Fidesz 106 képviselő-jelöltje

Orbán beszéde után Szentkirályi Alexandra egyszerre a színpadra szólította a Fidesz 106 képviselő-jelöltjét. A jelöltek felsorakoztak a miniszterelnök mögé, miközben a neveik beúsztak a színpad feletti óriáskivetítő képernyőjére. Az esemény hivatalos lezárása után a kormánypárt jelöltjei szelfizni kezdtek Orbánnal, egymással, hátuk mögött a kjelzővel vagy a közönség soraival.