Operatív törzs alakult a MÁV-on belül a szélsőséges téli időjárás okozta gondok kezelésére

A szélsőséges téli időjárás miatt belső operatív törzset hoztak létre a MÁV-csoporton belül, amelynek munkáját az Országos Haváriaközpont irányítja – közölték pénteken.

A törzs feladata a rendkívüli helyzet kezelése, valamint a több mint 2300 főnyi kárelhárító állomány, a gyorsbeavatkozó műszaki egységek, a mentesítő vonatok és az erősítő autóbuszok hatékony összehangolása a közlekedés fenntartása és az utasok továbbszállítása érdekében.

Komoly problémát jelent a fagy

A MÁV tájékoztatása alapján az országot érintő szélsőséges téli időjárás negyedik hulláma komoly kihívásokat okoz. A Dél‑Dunántúlon az ónos eső gyorsan jégpáncéllá fagy, míg az Alföldön az erős szél és a nagy hideg hófúvásokat és fagyási problémákat idéz elő, ami megnehezíti az infrastruktúra védelmét és a meghibásodások gyors elhárítását.

A közlemény szerint, bár a mostani helyzet nagyobb károkat okoz, mint az elmúlt napok havazása, a vasúti személyszállítást sehol nem kellett felfüggeszteni Magyarországon. Ugyanakkor több vonalon jelentős késések alakulnak ki, elsősorban váltó‑ és felsővezeték‑hibák miatt.

A MÁV hangsúlyozza: a hálózati problémák mintegy 90 százalékát az elfagyó váltók okozzák. A jegesedés a rendszeres tisztítás és a váltófűtés ellenére is előfordul, mert a vonatok menetszele visszahordja a hidegben megfagyott, apró hószemcséket a váltókra.

A rendkívüli helyzet rendkívüli intézkedéseket kíván

A helyzet kezelésére több intézkedést is hoztak: kijelölték a II. fokú hókészenléti állomásokat, amelyek elsőbbséget élveznek a többleterőforrások felhasználásakor, valamint új váltó‑fagymentesítő folyadékok tesztelését indítják el az extrém hidegben történő működés javítása céljából.

A MÁV közlése szerint a Dél‑Dunántúlon, különösen Baranya és Somogy vármegyében, a vonatmentes időszakokban is villanymozdonyokat közlekedtetnek, hogy megelőzzék a felsővezetékek jegesedését. A Mecsek InterCity közlekedésének biztosítására Pécsen és Dombóváron tartalék-dízelmozdonyok állnak készenlétben.

A tájékoztatás végén a társaság jelezte: az üzemirányításban és a végrehajtási területeken megerősített, éjjel‑nappali szolgálat működik, az autóbuszos ágazatban hétvégi műszaki munkavégzést rendeltek el, az utasok tájékoztatását pedig utasmenedzserek és a megerősített MÁVDIREKT segíti. A MÁV operatív törzse a rendkívüli időjárás fennállásáig folyamatosan figyelemmel kíséri és kezeli a helyzetet.