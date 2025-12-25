Indokolatlannak látszó manővert, majd egy utakon ritkán látható jelenetet rögzített a Bp-i Autósok egyik olvasója a minap, és csak az ő gyors reakciójának köszönhető, hogy nem történt komoly baleset az M0-s egyik felhajtóján.

A felvételt készítő sofőr már egy ideje irányjelzővel jelezte a besorolási szándékát, amikor a legbelső sávból egy másik jármű előtte próbált meg átsorolni egészen a legkülső sávba. Ám amikor odaért a külső sávba, akkor érzékelte, hogy az beállt és lelassult, ezért hirtelen fékezni kényszerült – aminek következtében meg is pördült.

Az eseményeket rögzítő sofőr el tudta kerülni az ütközést, a reflexei mellett köszönhetően annak is, hogy éppen nem jött autó a belső sávban, így át tudott húzódni oda, így nem lett karambol a dologból.

„Nem értem, miért kellett ilyen rossz látási és útviszonyok mellett ezt a teljesen értelmetlen manővert megtenni. Remélem, nem történt nagyobb baj, esélytelen és életveszélyes lett volna megállni, ráadásul a gyerekkel voltam.” – fűzte hozzá a felvételhez a beküldő.