A „Tisza-adó” elleni tiltakozásról fogadott el sürgősségi előterjesztést a hajdúsámsoni képviselő-testület fideszes többsége

Farkas Norbert / 24.hu
24.hu
2025. 12. 18. 21:46
Farkas Norbert / 24.hu

„Védjük meg településünket a Tisza-adótól” – így kezdődik az az előterjesztés, melyet Antal Szabolcs (Fidesz) hajdúsámsoni polgármester kezdeményezésére tárgyalt a városi képviselő-testület a december 17-ei „soron kívüli” ülésen, ahol többek között a közösségi közlekedés fejlesztéséről, szociális étkeztetésről és egyéb beruházásokról tanácskoztak a képviselők.

A Debreciner azt írja, a napirendi pontok közé később egy plusz pont is bekerült, amely a Tisza Párt feltételezett és az Indexen korábban megjelent adócsomagja ellen tiltakozik. Kincsesné Kirtyán Mária, a Hajdúsámson Fejlődéséért Egyesület (HFE) képviselője a Debrecinernek elmondta, a Tisza-adóról szóló előterjesztés nem szerepelt a meghívón, azzal közvetlenül az ülés előtt szembesültek. Szegediné Páll Rita (HFE) képviselőtársával nem támogatták a polgármester előterjesztését, a fideszes képviselők viszont mind megszavazták, így azt el is fogadta a testület.

„Tisza Párt egy olyan rendkívül súlyos adóemelési és megszorítócsomagot állított össze, amely a magyar társadalom valamennyi tagját hátrányosan érintené”. A további szöveg is egybevág a központi fideszes narratívával, hiszen azt tartalmazza: „a tervek megegyeznek Brüsszel elvárásaival”, hiszen a belga főváros „azt követeli a tagállamoktól, köztük Magyarországtól is, hogy különböző megszorítások és adóemelések révén szedje be az ukrajnai háború finanszírozására és Európa háborús felkészítésére szánt összegeket” – így fogalmaz a dokumentum szövege.

A Debreciner azt írja, Antal Szabolcs előterjesztése 6 pontban szedte össze mit akar elutasítani a hajdúsámsoni önkormányzat.

„1. Elutasítjuk a jövedelemadó és munkaterhek emelését!

2. Elutasítjuk a családtámogatások és gyermekek ellátásának bármily nemű csökkentését!

3. Elutasítjuk a vállalkozások és gazdasági szereplők terheinek növelésére tett kísérleteket!

4. Elutasítjuk az ingatlanok megadóztatását és az autók ÁFA-emelését!

5. Elutasítjuk az állami nyugdíjrendszer megszüntetését, privatizálását!

6. Elutasítjuk a szociális és jóléti ellátások megszüntetését, privatizálását!”

Kincsesné Kirtyán Mária szerette volna látni azt az anyagot, ami alapján elkészült az előterjesztés, a fideszes polgármester viszont nem tudott ilyen anyagot átnyújtani a képviselőnek. Kincsesné elmondása alapján a polgármester arra hivatkozott, hogy a médiából mindenki ismerheti ezt az adózási történetet, ezért kellett erről szavazniuk.

A Debreciner kiemeli, a jövő évi országgyűlési választáson a hajdú-bihari 3-as számú egyéni választókerületben a Fidesz Antal Szabolcsot jelöli a jelenlegi képviselő, Tasó László helyett, bár ezt hivatalosan még nem jelentette be a kormánypárt.

Kapcsolódó
„A Tisza a javaslatait nem a ChatGPT-vel írja” – Kármán András reagált az Index által a Tiszának tulajdonított adócsomagra
Kármán András közzétett néhány gondolatot, amelyekből szerinte egyértelművé válik, hogy komolytalan koholmány az Index dokumentuma.

