Puzsér Róbert: Nem akartunk balhézni a Szőlő utcai intézet előtt

A demonstrálókkal beszélgető Puzsér Róbertet is megkérdeztük arról, megfelelőnek találja-e a néma tiltakozást, mikor a skandálások jelzik, hogy az emberekben van dühös bőven. A szervezésben résztvevő Puzsér azt mondta, a düh érthető és senkinek az organikus indulatnyilvánulását nem szabad elfojtani, de nem akartak balhézni, „verni a palávert” a Szőlő utcai intézet előtt. Szerinte részben azért vannak itt, hogy megüzenjék a bent lévő fiataloknak, hogy nincsenek magukra hagyva, és biztosan lesz majd hangosabb tüntetés is. Ezt követően hosszan sorolta a kormányzat bűneit és álszentségeit a gyermekvédelem terén.