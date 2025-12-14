puzsér róbertszőlő utcai javítóintézettüntetés
A következő élő közvetítés része A Szőlő utcai javítóintézetnél tüntettek Puzsér Róberték

Puzsér Róbert: Nem akartunk balhézni a Szőlő utcai intézet előtt

admin Jankovics Márton
2025. 12. 14. 17:17

A demonstrálókkal beszélgető Puzsér Róbertet is megkérdeztük arról, megfelelőnek találja-e a néma tiltakozást, mikor a skandálások jelzik, hogy az emberekben van dühös bőven. A szervezésben résztvevő Puzsér azt mondta, a düh érthető és senkinek az organikus indulatnyilvánulását nem szabad elfojtani, de nem akartak balhézni, „verni a palávert” a Szőlő utcai intézet előtt. Szerinte részben azért vannak itt, hogy megüzenjék a bent lévő fiataloknak, hogy nincsenek magukra hagyva, és biztosan lesz majd hangosabb tüntetés is. Ezt követően hosszan sorolta a kormányzat bűneit és álszentségeit a gyermekvédelem terén.

Szajki Bálint / 24.hu
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Bondi Beach: videón a tömegbe lövő gyilkosok, illetve egy férfi, aki rávetette magát egyikükre
A magyarok nagy részét hidegen hagyta a nemzeti konzultáció
Magyar Péter azt követelte, hogy Orbánék végre vállalják a felelősséget – Galéria a Tisza Párt tüntetéséről
Kajdi Csaba és Steiner Kristóf is reagáltak Fenyő Iván videójára, melyben utóbbi arról beszél, hogy a melegségnek két oka lehet
A Szőlő utcai javítóintézetnél tüntettek Puzsér Róberték
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik