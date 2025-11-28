bejelentésbódis krisztabóna szabolcsegyéni képviselőjelölt
A következő élő közvetítés része Ruszin-Szendi Romulusz és Radnai Márk is képviselőjelölt lesz, sorra jelenti be a neveket a Tisza Párt

Ahogy várható volt, Rost Andrea képviselőjelölt lesz, és úgy tűnik, Ruszin-Szendi Romulusz is

admin Rugli Tamás
2025. 11. 28. 19:12

Innentől felgyorsulnak az események, máris itt vannak a következő jelöltek:

  • Juhász Áron (Heves 3)
  • Rost Andrea (Jász-Nagykun-Szolnok 1)
  • László Endre Márton (Pest 6)
  • Kiss János (Heves 2)
  • Balajti István (Pest 8)
  • Muhari Gergely (Pest 14)
  • Kátai-Németh Vilmos (Budapest 9)
  • Borics Mihály (Fejér 2)
  • Bujdosó Andrea (Pest 3)
  • Radnai Márk (Komárom-Esztergom 2)
  • Karsai-Juhász Katalin (Bács-Kiskun 5)
  • Balatincz Péter (Veszprém 3)
Radnai Márk a Nemzet Hangja néven indított véleménnyilvánító szavazás eredményhirdetésén a Műegyetem Rakparton 2025. április 13-án. Fotó: Szajki Bálint / 24.hu

Egyelőre nem jelentették be hivatalosan azt, hogy Ruszin-Szendi Romulusz is nyert, de egy pillanatra az ő körzete is látható volt, ezen azt lehetett látni, hogy a volt ezérkari főnök nagyot fordított és több mint 90 százalékos szavazataránnyal győzött Hajdú-Bihar 5-ben. Várjuk a hivatalos közlést.

Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Félrefordítások és amatőr tolmácsteljesítmény sokkolt a Putyin-Orbán találkozón
„Magyar hőst hozunk a pajzson, azért jött ide, hogy megvédjen téged” – Kijevben eltemették Aser Benjámint, a háború első anyaországi magyar áldozatát
Meghalt Lehoczki László, Mancs mentőkutya gazdája
Töltőgázt akart szívni, de rárobbant a WC
Hamarosan megtudjuk, kik lesznek a Tisza Párt egyéni képviselőjelöltjei 2026-ban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik