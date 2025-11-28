Ahogy várható volt, Rost Andrea képviselőjelölt lesz, és úgy tűnik, Ruszin-Szendi Romulusz is

Innentől felgyorsulnak az események, máris itt vannak a következő jelöltek:

Juhász Áron (Heves 3)

Rost Andrea (Jász-Nagykun-Szolnok 1)

László Endre Márton (Pest 6)

Kiss János (Heves 2)

Balajti István (Pest 8)

Muhari Gergely (Pest 14)

Kátai-Németh Vilmos (Budapest 9)

Borics Mihály (Fejér 2)

Bujdosó Andrea (Pest 3)

Radnai Márk (Komárom-Esztergom 2)

Karsai-Juhász Katalin (Bács-Kiskun 5)

Balatincz Péter (Veszprém 3)

Egyelőre nem jelentették be hivatalosan azt, hogy Ruszin-Szendi Romulusz is nyert, de egy pillanatra az ő körzete is látható volt, ezen azt lehetett látni, hogy a volt ezérkari főnök nagyot fordított és több mint 90 százalékos szavazataránnyal győzött Hajdú-Bihar 5-ben. Várjuk a hivatalos közlést.