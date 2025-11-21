Kommandósok csaptak le egy vizsgaállomáson dolgozó férfire, drogkereskedelemmel gyanúsítják

Kommandósok csaptak le egy vizsgaállomáson dolgozó férfire Bátonyterenyén. Értesüléseink szerint a férfi a műszaki vizsgáztatások során segédkezett azon a nógrádi vizsgaállomáson, amelyikre két és fél héttel ezelőtt csaptak le a nyomozók korrupciós bűncselekmény gyanúja miatt.

A rendőrség öt helyszínen tartott kutatásokat november negyedikén bűnszövetségben elkövetett vesztegetés miatt. A gyanúsítás szerint a magánkézben lévő gépjármű-szerelő műhely és vizsgaállomás alkalmazottai rossz műszaki állapotú autóknak hosszabbították a műszaki érvényességét anyagi ellenszolgáltatásért. Volt olyan jármű, amely alkalmatlan volt a közúti forgalomra.

A rendőrség egy 43 éves férfit és két alkalmazottját hallgatta ki gyanúsítottként. A Bátonyterenyén lakó dolgozó otthonában azonban többféle drogot is találtak a nyomozók a házkutatás során.

A lefoglalt fehér, porszerű anyag a mintavétel és a tesztek alapján amfetamint, a zöld növényi törmelék az előzetes szakértői vélemény szerint delta-9 THC-t tartalmazott, így kábítószernek minősül, hatóanyag-tartalmuk a további vizsgálatok eredménye alapján akár a jelentős mennyiséget is elérheti. Ezért a vizsgaállomáson dolgozó férfinek drogkereskedelem megalapozott gyanúja miatt is felelnie kell.