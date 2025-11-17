intergal group
Spórolj milliókat új lakásodon Black Friday kedvezménnyel!

Intergal Group
Hirdetés
2025. 11. 17. 00:00
Intergal Group
Az Intergal Group lakópark projektjei között éppúgy megtalálhatók a Duna-parti elegáns otthonok, mint a belvároshoz közeli, fiatalos okoslakások, melyekre a fejlesztő most különleges Black Friday kedvezményt kínál! Vigyázz, le ne maradj róla, mert egy hétig akár 3% kedvezménnyel vásárolhatod meg modern, új építésű otthonod, ami akár több millió forinttal olcsóbb vételárat jelenthet számodra!

5 millió forinttól foglalható lakások a Parkville Residences-ben

A belvárostól karnyújtásnyira épülő Parkville Residences modern otthonai között a saját célra vásárló fiatalok, a nagyobb térre vágyó családosok és az ingatlanbefektetők is megtalálják a számításaikat. A lakóparkban ugyanis elérhetőek 60 millió forint alatti, kisebb lakások és tágas, nappali plusz három szobás családi otthonok is.

Zöld belső udvar és tetőkertek csak a lakóknak a Parkville Residences-ben

Az idei Black Friday keretében november 24-30. között most akár 3% kedvezménnyel szerezheted meg ezeket az okosotthonokat. Ráadásul a Parkville Residences lakásai akár 5 millió forintos kezdő befizetéssel is megvásárolhatók, a további önerőt pedig rugalmas finanszírozással a 2027-es átadásig részletekben fizetheted majd.

Hamarosan megnyílnak a Waterside Residence mintalakásai

Az előzetes terveknek megfelelően még idén megtörténik a Marina-parton épülő, díjnyertes Waterside Residence készre jelentése. Az érdeklődők hamarosan személyesen is megtekinthetik a prémium kategóriás lakópark belsőépítészek által remek ízléssel kialakított bemutató otthonait.


A prémium otthonokba várhatóan 2026 nyarán költözhetnek a szerencsés tulajdonosok. Érdemes azonban még idén lépni annak, aki köztük szeretne lenni, mivel a népszerű 10:90-es fizetési konstrukció már csak december 31-ig elérhető, azaz csak eddig lehet a vételár 10%-ával új otthont lefoglalni.

Jövő nyáron már Marina-parti otthonodból élvezheted a kilátást a Waterside Residence-ben

Ráadásul november 24-30. között a Waterside Residence Duna-partra néző, családi otthonai is elérhetők akár 1,5%-os Black Friday kedvezménnyel!

Ha felkeltettük érdeklődésed, vedd fel a kapcsolatot az Intergal Group értékesítési csapatával. Kollégáink részletes tájékoztatással, személyre szabott tanácsadással és további kedvezményekkel várnak:

 

https://intergal-group.hu
sales@intergal-group.hu
+36 1 700 3507

