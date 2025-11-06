budapestbűnügyelfogatóparancsemberölés kísérlete
Belföld

Egy 46 éves nőt szúrt meg életveszélyesen a párja a Teleki térnél, Duka Lászlót keresik

admin Kolontár Krisztián
2025. 11. 06. 12:34

Egy 46 éves nőt szúrt nyakon a párja szerda este Budapesten, a Teleki térnél, a Népszínház utcában – tudta meg a 24,hu. Értesüléseink szerint a nőt életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba.

A rendőrség az esettel kapcsolatban korábban azt közölte, hogy november 5-én, 18 óra 40 perc körül a VIII. kerületben, egy férfi többször is megszúrta az utcán az élettársát. A BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés kísérlete bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást, és az elkövető felkutatása jelenleg is folyamatban van.

A bűncselekmény miatt keresett férfit megtaláltuk a rendőrség hivatalos adatbázisában, az elfogatóparancs alapján körözött személyek között. Az 58 éves jászberényi születésű Duka Lászlót emberölés bűntettének kísérlete miatt körözik. A férfiról annyit lehet tudni a körözés alapján, hogy „szürke színű”, rövidre vágott haja van, és elállnak a fülei, képet nem mellékeltek.

