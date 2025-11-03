Foglald le most, fizesd ki jövőre álmaid otthonát!

Hamarosan megnyílnak a Waterside Residence mintalakásai

Az előzetes terveknek megfelelően még idén megtörténik a Marina-parton épülő, díjnyertes Waterside Residence készre jelentése. Az érdeklődők hamarosan személyesen is megtekinthetik a prémium kategóriás lakópark belsőépítészek által remek ízléssel kialakított bemutató otthonait.

Jövőre már Duna-parti otthonodból élvezheted a naplementét a Waterside Residence-ben

Az elegáns álomlakásokba várhatóan 2026 nyarán költözhetnek a szerencsés tulajdonosok – érdemes azonban még idén lépni annak, aki köztük szeretne lenni. A népszerű 10:90-es fizetési konstrukció már csak december 31-ig elérhető, azaz csak eddig lehet a vételár 10%-ával új otthont lefoglalni.

5 millió forinttól foglalható lakások a Parkville Residences-ben

Szintén a kijelölt ütemterv szerint halad az Intergal Group második hazai projektje, a IX. kerületi Parkville Residences lakópark építése. A Parkville Residences modern okosotthonai között a saját célra vásárló fiatalok, a nagyobb térre vágyó családosok és az ingatlanbefektetők is megtalálják a számításaikat. A lakóparkban ugyanis elérhetőek 60 millió forint alatti, kisebb lakások és tágas, nappali plusz három szobás családi otthonok is.

Az ingatlankeresők pénztárcájának kedvez, hogy a Parkville Residences lakásai akár 5 millió forintos kezdő befizetéssel megvásárolhatók, a további önerőt pedig a 2027-es átadásig részletekben fizethetik a vásárlók.

Év végétől elérhető a Smartville Residence

A belvárostól karnyújtásnyira, Budapest legdinamikusabban fejlődő és megújuló részén, a IX. kerületben épül hamarosan az Intergal Group következő ingatlanfejlesztési projektje, a Smartville Residence.

A Smartville Residence legszembetűnőbb előnye a kiváló lokáció: a modern lakópark nívós egyetemek valamint belvárosi vásárlási és szórakozási lehetőségek közvetlen közelében épül majd, az M3-as metróvonaltól két perc sétára. A nyüzsgő városközpontban a zavartalan pihenést padokkal ellátott belső kert, saját fitness terem, kávézó és napfényben fürdő erkélyek biztosítják majd.

A Smartville Residence-t jó elhelyezkedése, fiatalos koncepciója és praktikus beosztású okoslakásai ideális választássá teszik azoknak a fiataloknak, akik önálló életük, például tanulmányaik vagy karrierjük kezdetén állnak. A hamarosan induló ingatlanfejlesztési projekt kivételes lehetőséget kínál továbbá a tudatos befektetőknek. A projekt kezdeti szakaszában ugyanis most lehet a legkedvezőbb áron lefoglalni a lakásokat, amelyek értéke már az építési idő alatt folyamatosan növekszik. Így aki most lép be, akár már a kulcsátadásra is jelentős hozamot realizálhat.

Keresd a hónap lakását az Intergal Group honlapján

Mi a közös a három lakóparkban? Az Intergal Group minden hónapban kiválaszt egyet épülő lakásai közül: ez lesz a „hónap lakása”, amelyet rövid ideig különösen kedvező áron kínál az érdeklődőknek.

A „hónap lakása” sosem véletlenszerű választás. A modern Parkville Residences, a vízpart közelségét kínáló Waterside Residence és a fiatalos Smartville Residence legjobb adottságú otthonai közül kerül ki az az egy, amelyre lecsaphat egy figyelmes lakáskereső.

A kezdeményezés célja, hogy minden hónapban egy valóban figyelemre méltó, értékálló lakás váljon elérhetővé azok számára, akik jó döntést szeretnének hozni – akár saját otthonként, akár befektetésként vásárolnak.

Ha felkeltette az érdeklődésedet bármelyik projekt, érdemes mielőbb felvenni a kapcsolatot az Intergal Group értékesítési csapatával. Kollégáik személyre szabott ajánlattal, részletes tájékoztatással és további kedvezményekkel várják azokat, akik most szeretnének lépni a lakásvásárlás felé:

https://intergal-group.hu

sales@intergal-group.hu

+36 1 700 3507