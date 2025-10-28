Tényleges életfogytiglant kapott a férfi, aki napokig verte, majd megfojtotta a pécsi perecárust karácsonykor

Tényleges életfogytig tartó fegyházbüntetésre és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte a Pécsi Törvényszék azt a 45 éves férfit, aki 2023 karácsonyán napoki verte, majd megfojtotta az ismert perecárust Pécsett. A bíróság kötelezte a férfit a közel ötmilliós bűnügyi költség megfizetésére is.

Barkaszi Attila, a Pécsi Törvényszék szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntette miatt elítélt férfi az utolsó szó jogán azt mondta, hogy nem az ő magatartása eredményezte az áldozat halálát.

A Széchenyi téren perecet áruló 58 éves férfi egyedül élt a Corvin utcában található lakásában a felesége halála után. Közel három évvel ezelőtt fogadta be otthonába a 45 éves ismerősét. Addig minden rendben is volt, amíg a terhelt barátnője is a lakásba nem költözött. Innentől azonban mindennaposak voltak a zajongások és a randalírozások a pár italozó életmódja miatt. 2023 karácsonyán pedig elszabadult a pokol, s napokon keresztül verte áldozatát a 45 éves férfi:

Ököllel ütötte-verte, rugdosta, megtaposta, a fürdőkádba fektette és forró vizet engedett rá, majd végül megfojtotta. A szakértők összesen 84 sérülést találtak az áldozat fején, nyakán, mellkasán, hasán, hátán és a végtagjain. Az áldozat halálát fulladás okozta, amikor a támadó két kézzel szorította meg a nyakát.

Az elkövetés időpontjában a 45 éves férfi élettársa is a lakásban tartózkodott, aki amikor észlelte az áldozat halálát, akkor üzenetben jelezte ezt a lányának, majd este értesítette a rendőröket. A helyszínre érkező rendőrök kopogására a férfi és a nő sem nyitott ajtót, ezért a rendőrök az ajtót betörve tudtak bejutni a lakásba. A szóvivő elmondta még, hogy az ügyész tudomásul vette a döntést, míg a vádlott és védője felmentésért fellebbezett, így a bíróság döntése nem jogerős.

Tegnap a saját édesapját gyilkolta meg egy férfi Pécsett.