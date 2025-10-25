Budapest a miénk: a Nyugat megosztottsága nem ad Ukrajnának semmilyen esélyt

– ezzel a címmel közölt véleménycikket október 23-án reggel az orosz propaganda egyik vezéregyénisége, Viktoria Nyikiforova.

A cikket az Index vette észre a Ria Novosztyi című lapban, amelyik a Putyin-párti propaganda egyik zászlóshajója. A szerző ellen több nyugati ország szankciókat vezetett be, arra hivatkozva, hogy a tevékenységével aláássa vagy veszélyezteti Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét, valamint az Ukrajnában fennálló stabilitást és biztonságot.

A nemzeti ünnep reggelén megjelent cikkben az egyelőre szemmel láthatóan meghiúsult budapesti békecsúcsról értekezik az orosz szerző, ennek jövőbeni esélyeit latolgatja. Szerinte Oroszország megtett mindent a békéért, de tovább kell menni, és jövőben felajánlandó feltételek Kijevnek még kedvezőtlenebbek lesznek. A szerző kilátásba helyezte, hogy orosz csapatok tovább nyomulnak előre, folytatódnak a nukleáris gyakorlatok, és bármilyen Oroszország elleni csapáskísérlet – Putyin szavaival – „nagyon súlyos, megdöbbentő” választ von majd maga után.

Moszkva stratégiájának változatlansága garantálja, hogy Budapest is a miénk lesz. Putyin elnök úgy véli, hogy Trump nem törölte, hanem inkább elhalasztotta a találkozót

– olvasható a cikkben, amely szerint ez utóbbit a Fehér Házban azonnal meg is erősítették.

Bár nem egyértelmű, hogy a cikk szerzője pontosan mire gondolt Budapest említésekor, de valószínűsíthetően leginkább arra, hogy diplomáciai értelemben nyerik majd meg Budapestet a jövőbeni csúcstalálkozó helyszínéül. Erre utal a cikk ismerősen csengő utolsó pár mondta: