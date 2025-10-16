Péntektől jön a mozgó Lidl

Természetesen továbbra is célunk, hogy új áruházakat nyissunk, de ha minden feltétel adott lenne, akkor sem tudnánk minden településen ott lenni. Vannak kistelepülések az országban, ahonnan több tíz kilométert kell vezetni, hogy áruházhoz jusson el az ember. Sok településen semmilyen élelmiszerüzlet sincs, vagy ha mégis van, akkor nagyon korlátozott a kínálat

– mondta a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke, Szlavikovics Zita arról, hogy mozgóboltot indít a bolthálózat. A mozgóbolt egy speciálisan erre a célra kialakított, AOFT-064 rendszámú Renault kisteherautóra rakott konténerbolt lesz, amely pénteken indul útnak. Van benne hűtő, fagyasztó és zöldség-gyümölcs tárolására megfelelő hely. A mindennapi bevásárlásra megfeleleő élelmiszerek kerülnek a járműbe, több mint 80 termékből lehet majd választani.

Lesznek zöldségek, gyümölcsök, hűtött és fagyasztott áruk, mirelit ránott sajt, tej, szárazáru és tisztítószer is. Minden ugyanazon az áron, ahogy a boltban is kapható. Az autót egy kamion követi majd, hogy ha elfogy valami, újratöltsék.

A mozgó Lidl a tervek szerint ősszel 48 településre látogat el. Minden településen fix helyen áll meg, leginkább a főtéren, ahol néhány órán át vár majd a vásárlókra. A települések listáját és az időpontokat itt lehet megtekinteni.