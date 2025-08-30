Rogán Antal: Ez nem az önmarcangolás ideje

Cikkünk frissül.

Ez nem az önmarcangolás, hanem az összefogás ideje

– mondta Rogán Antal a Tranzit Fesztiválon, ahol Hídállam – a magyar gazdaság esélyei a változó világgazdaságban címmel tartott egyórás előadást. A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője többek között arról beszélt,

2026-ban arról lesz döntés, hogy elfogadjuk-e a Brüsszelből ránkerőltetett világot, vagy azt mondjuk, mi magyarok a saját utunkat járjuk. Az elmúlt 15 év alatt megmutattuk, tudjuk a saját utunkat járni, aminek eredménye, hogy a magyar családok erősebbek lettek

– tette hozzá.

A kockázat mérlegelése után kell felelős döntést hozni, de ehhez a teljes magyar jobboldali közösség összefogására van szükség szerinte:

Valljuk be őszintén, azt gondoltuk az elmúlt 15 év után ha már négy választást megnyertük, akkor könnyen meg tudjuk nyerni az ötödiket is. De minden választás más, és minden választáshoz ugyanolyan erővel kell hozzákezdeni, ez most a teljes jobboldali közösség felelőssége.

Rogán szerint erős, hosszú küzdelem előtt állnak, de biztos benne, hogy 2026-ban nyerni tudnak. Egy tervet már megfurtak: Brüsszel migrációs tervét.

Igen, rajtunk múlik és mindenkire szükségünk van –

tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy a Zelenszkij-projekt Ukrajna uniós csatlakozásáról egy birodalmi projekt, aminek érdekei és szempontjai eltérnek a magyarokétól. Rogán szerint a terv egyértelműen azzal jár együtt, hogy minden, ami a Közép-Európának fontos volt az uniós csatlakozáskor, az leértékelődik, mert csatlakozása esetén a támogatások Ukrajnának fognak menni, a magyar gazdák és vállalatok pedig rosszul fognak járni.