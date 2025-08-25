HVG: az MNB-alapítvány visszaadja a kecskeméti egyetemnek a félkész campust

A jegybanki Pallas Athéné Alapítvány vagyonkezelője, az Optima Zrt. nem fogja felépíteni a kecskeméti Neumann János Egyetem újabb campusát, amelyet az eredeti tervek szerint tavaly kellett volna átadni, tudta meg a HVG.

A beruházás az Optima egyik érdekeltségének, a Wepmark Kft.-nek a projektjeként futott, az egyetem pedig bérlőként, tulajdonostársként lépett volna be az üzletbe. A munkákat a Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó Somlai Bálint cégei végezték volna el, azonban az Optima a Wepmark Kft.-t a HVG szerint átadta a Neumann János Egyetemért alapítványnak.

Ezzel az Optima 16 milliárd forinttal csökkenthette az alapítvánnyal szembeni, a kamatok nélkül 127,5 milliárd forintos tartozását, írja a lap, amely szerint a tranzakció cégbírósági bejegyzése folyamatban van.

Az, hogy egy új konstrukcióban felépülhet-e az egyetem campusa, egyelőre nem világos.

Tavasszal a kecskeméti Neumann János Egyetem neve is felmerült az MNB-ügyben, amelyben az ÁSZ jelentése szerint visszaélés történhetett. Az ügy lényege, hogy a Neumann János Egyetemért Alapítvány (NJAE) kölcsönadott 127 milliárd forintot az MNB-s Pallas Athéné Domus Meriti Alapítványnak, amelyet azóta sem szereztek vissza.

A kecskeméti egyetem az MNB-birodalomhoz tartozó Optima Befektetési Zrt.-nek adott pénz kamataiból egy új campust és egy tudásvárosnak nevezett új városnegyedet akart volna építeni. Az Optima viszont a pénzüket azóta értéküket vesztett lengyel részvényekbe tette, és onnan nem is tudja kivenni, így most a kecskemétieknek egy félkész egyetemi campusuk van, miközben a tudásváros építését el sem tudják kezdeni.

Az egyetem kuratóriumi tagjai anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartoznak a döntéseikért, így akár a vagyonukkal is felelhetnek a súlyos károkat okozó döntéssorozatért.

A kecskeméti fideszes polgármester egyébként az MNB-ügyben eltőzsdézett milliárdok helyett inkább a melegektől félti a kecskeméti felsőoktatást.