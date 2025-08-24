kormányválasztás 2026tuzson bencenvi
Választás 2026: Megjelent Tuzson Bence rendelettervezete

Mohos Márton / 24.hu
admin Farkas György
2025. 08. 24. 13:40
Mohos Márton / 24.hu
2026. január 1-jén lép majd hatályba, a társadalmi egyeztetés augusztus 30-ig tart.

„Miniszteri rendelet – 2026 választás” címmel került fel a kormány honlapjára Tuzson Bence igazságügyi miszter társadalmi vitára bocsátott tervezete. Az a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény végrehajtását szolgálja. Előírja a választási irodák részletes feladatait, a parlamenti választáson használandó nyomtatványokat, a választási eredmények országosan összesített adatkörét.

Az általános rendelkezések között egyebek között szerepel, hogy kötelező a választási irodák tagjainak oktatása, amiért a választási iroda vezetője lesz felelős. Közös önkormányzati hivatalt működtető települések esetében – a helyi választási iroda vezetőjének kezdeményezésére – a területi választási iroda vezetője a székhely településtől eltérő településen is engedélyezheti az  adatok feldolgozását.

Informatikai rendszert kell használni

  • 1. a választási szervek adatainak rögzítéséhez,
  • 2. a szavazókörök kialakításához, kezeléséhez, felülvizsgálatához,
  • 3. a választási bizottsági tagnak és a megfigyelőnek javasolt személyek összeférhetetlenségére vonatkozó egyes szabályok teljesülésének ellenőrzéséhez,
  • 4. a választójogosultság megállapításához, illetve ellenőrzéséhez,
  • 5. a névjegyzékek összeállításához és vezetéséhez, a névjegyzéki kérelmek elbírálásához, a névjegyzékbe vételről szóló értesítők előállításához,
  • 6. a szavazóköri névjegyzék megtekintésének biztosításához, a választási eljárásról szóló törvényben előírt tájékoztatási és ellenőrzési feladat ellátásához,
  • 7. a névjegyzékből történő adatszolgáltatás elkészítéséhez,
  • 8. a jelölő szervezetek, jelöltek és listák adatainak, a jelölő szervezetek emblémáinak és a jelöltek fényképeinek nyilvántartásához,
  • 9. a jelölő szervezet képviseletére meghatalmazott személyek nyilvántartásához,
  • 10. a jelöltek és listák sorsolásával kapcsolatos feladatok ellátásához,
  • 11. az ajánlóív iránti igény rögzítéséhez,
  • 12. az ajánlóívek elkészítéséhez, átadásához és visszavételéhez, az ajánlások ellenőrzéséhez,
  • 13. a szavazólapok adattartalma jóváhagyásának támogatására és a nyomdai adatátadáshoz,
  • 14. a központi előállítású nyomtatványok és egyéb választási anyagok megrendelésével, gyártásával, szállításával, átvételével és elosztásával összefüggő logisztikai feladatok ellátásához,
  • 15. a szavazóköri jegyzőkönyvek, a szavazóköri névjegyzék, a mozgóurnát igénylő választópolgárok jegyzéke, valamint a külképviseleti névjegyzék szavazóhelyiségbe kerülő példányának, továbbá a szavazási levélcsomag átadásához készült jegyzék nyomtatásához, valamint a nyomtatás megtörténtéről szóló értesítés továbbításához,
  • 16. a rendkívüli események, a napközbeni részvételi adatok, valamint a szavazás lezárásának jelentéséhez,
  • 17. a jegyzőkönyvek rögzítéséhez, ellenőrzéséhez és szkenneléséhez,
  • 18. a levélben leadott szavazási iratok ellenőrzéséhez,
  • 19. a választási eredmény előzetes tájékoztató adatainak előállításához,
  • 20. a választási eredmény megállapításának támogatásához,
  • 21. a kiszabott bírsággal kapcsolatos feladatok ellátásához, valamint
  • 22. az ajánlóíveken szereplő, ellenőrzött ajánlásokhoz tartozó személyes adatokról történő tájékoztatáshoz.

A tervezet rengeteg mellékletet is tartalmaz, mert megállapítja az országgyűlési választásokon használandó nyomtatványok mintáit is. Tuzson Bence rendelete 2026. január 1-jén lép majd hatályba, a társadalmi egyeztetés augusztus 30-ig tart.

