Hadházy: Matolcsyt nem Szibériába küldik, hanem Dubajba

Hadházy Ákos szerint Matolcsy György már ellenzéki szereplőkkel is felvette a kapcsolatot és felajánlotta tanácsait – erről a Népszavának adott interjújában beszélt a független országgyűlési képviselő. A volt jegybankelnök azért keresheti a kapcsolatot a Fideszen kívüli politikai erőkkel, mert az Állami Számvevőszék (ÁSZ) súlyos vagyonvesztés, és több bűncselekmény gyanúja miatt feljelentést tett a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) kötődő alapítványok gazdálkodása miatt. „Ha éppen bajt érzékel a hatalom, elővesznek egy különösen korrupt embert és leszámolnak vele” – Hadházy szerint a Fidesz is az orosz és a kínai rezsimekhez hasonlóan működik.

Úgy tudja, bár erről sem árult el további részleteket, hogy Matolcsy György már elhagyta az országot.

Tudomásom szerint nem Szibériába küldik, hanem Dubajba. Szép meleg ország, kiadatás nélkül.

– jelentette ki Hadházy, aki beszélt arról is, hogy a volt MNB-elnök fia már régóta nem tartózkodik Magyarországon.

– Garancia csak arra van, hogy én biztosan kitartok – mondta azzal kapcsolatban, hogy meddig lehet tüntetésre hívni az emereket (a Pride ellen hozott törvény, a gyülekezési jog korlátozása miatt Hadházy vezetésével már többször is volt hídlezárás). A politikus biztatónak látja ebből a szempontból a helyzetet, mert míg az első napon kétezren voltak a Kossuth téren és úgy ötszázan a hídnál, a másodikon sok sok ezren, a legutóbbi keddi hídfoglalásra pedig több mint tízezren mentek ki. – Már most sokkal többet értünk el, mint eddig, hiszen látjuk, hogy nagyon is zavarjuk a hatalmat. Nem véletlen, hogy először Gulyás Gergely, majd Orbán Viktor mondta el: jogilag korlátoznák tovább a gyülekezésünket, annak ellenére, hogy mindent törvényesen csinálunk – tette hozzá.

Hadházy szerint az ellenállás meglepte a kormányt, hiszen ha nem így lett volna, „akkor eleve beleírják a gyülekezési törvény korlátozásába, hogy nem tehetjük fel a lábunkat a hídra.

Most már lehet, hogy azon gondolkodnak: Budapesten ne is lehessen tüntetni, mert ott nagyon nagy a forgalom, vagy azt mondják, csakis vidéken lehet, kivéve Felcsúton.

A politikus közölte, a jövő hétre tervezett 24 órás tüntetés során egész napra elfoglalják az Erzsébet hidat. „Viszont nem az a fontos, hogy hány hidat foglalunk el, sokkal inkább a résztvevők száma” – mondta, megjegyezve, „kockázat vagy áldozatvállalás nélkül lehetetlen legyőzni ezt a hatalmat”.

A 2026-os választások kapcsán arról beszélt, hogy az a legfontosabb, hogy jövőre legyenek egyáltalán valódi választások, mert „az, hogy a grúz választások után Orbán azonnal elment ölelkezni a csaló párttal, mutat valamit”. Közölte azt is, hogy jelen pillanatban azt mondja, hogy ő elindul Zuglóban.

A kérdésre, hogy beülne egy Tisza-frakcióba 2026-ban, azt mondta, hogy nem hiszi, de ha ellenzéki többség jön létre, akkor természetesen megszavazná a Tisza miniszterelnök-jelöltjét, és koalíciós partnerként állna rendelkezésére.