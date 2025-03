A kormány előbb arról posztolt, hogy Orbán szerint az EU-nak nem szabadna életben tartania Ukrajnát, majd a poszt eltűnt

– ezt az üzenetet tette közzé Magyarország Kormányának Facebook-oldala, melyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján szónokló Orbán Viktor portréjával kísértek, vette észre a Magyar Hang. Miután azonban több lap is felfigyelt az Orbán Viktor újabb nyilatkozataihoz képest is kemény fogalmazásra, a szombat esti poszt eltűnt.

A miniszterelnök szombaton valóban beszélt arról, hogy Ukrajna további finanszírozásával az EU összedöntené az európai gazdaságot, de ilyen nyíltan nem mondta ki, hogy nem szabad életben tartani az orosz támadás alatt álló Ukrajnát:

És akar az Európai Unió még egy dolgot: életben akarja tartani Ukrajnát. Ez azt jelenti, hogy az a döntés született a mi részvételünk nélkül, de ránk is kiható módon, hogy a jelen pillanatban 800 ezres ukrán hadsereget, amit a szintén jelen lévő ukrán elnök egymillióra akar emelni a háború után, és be is jelentette, hogy Ukrajna egyetlen fillérrel sem képes finanszírozni, ezt az egymilliós hadsereget Európának kell finanszíroznia, hiszen az amerikaiak bejelentették, hogy ők ebben nem vesznek részt. Tehát az Európai Unió jelenleg a nyakába akar venni egy egymilliós hadsereg finanszírozását a saját területén kívül. Finanszíroznunk kell az ukrán államot, mert az ukrán állam nem tudja magát finanszírozni. Mindenki emlékszik, hogy a háború előtt éppen az összeomlás szélén voltak.

Tehát finanszírozni akarja az Európai Unió az ukrán állam működését, ezzel egy időben újra akarja fegyverezni saját magát, és erre európai forrásokat akar folyósítani, és kompenzálandó az ukránokat azért, mert nem veszik föl őket a NATO-ba, egy gyorsítópályán föl akarja őket venni az Európai Unióba. Az előbb volt bizonytalanság bennem arról, hogy hogy’ ítéljek meg egy-egy brüsszeli vagy német döntést, de hogy ez a brüsszeli döntés összedönti az európai gazdaságot, abban biztos vagyok, ezért ennek nem szabad megtörténnie.

Ahol nekünk döntő szavunk van, az uniós tagság, a többi pénzügyi konstrukció nélkülünk is létrehozható, az uniós tagság nem. És miután most érkezett Ukrajna európai uniós tagságának tárgyalási folyamata a lényegi szakaszhoz, eddig a formákat, kereteket alakítottuk ki, most kell világossá tenni, hogy akarjuk-e vállalni az ezzel járó pénzügyi terheket, vagy nem akarjuk vállalni.