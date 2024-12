Magyar Péter elárulta, mit csinálnak az ajándékokkal, amelyeket Fülöp Attiláék a gyermekvédelmi központba vittek

Még pénteken érkeztek Magyar Péterék és a Tisza Párt egy budapesti gyermekotthonhoz egy kamionnyi ajándékkal, illetve aznap délután pedig egy fóti intézménynél is megpróbáltak eljuttatni csomagokat a gyerekekhez. Utóbbi helyen Fülöp Attila államtitkár is megjelent és arra hivatkozva akadályozta meg az ajándékok átadását, hogy több hibát is vétettek a fenntartóval kötött szerződésben – az elhárított ajándékok így a gyermekvédelmi főigazgatóság központjába kerültek.

Tehát azok az ajándékcsomagok, amelyeket a Tisza Párt gyűjtött össze nem kerültek az állami gondozásban élő gyermekekhez, és egyelőre egy Visegrádi utcai épületben állnak.

Magyar Péter vasárnap délután Facebook-bejelentkezésében azt mondta: szavazásra bocsátotta a kérdést, hogy mi legyen a szimpatizánsok által összegyűjtött ajándékokkal, és annak az álláspontnak van a legtöbb támogatója, hogy civil szervezetekhez juttassák, aki rászorulóknak tudják majd eljuttatni 24-e előtt.

Elmondta azt is, hogy jelenleg négy helyszínen osztanak meleg ételt Budapesten: az Örs vezér terén, a 32-esek terén, Újpesten, Széna téren. Magyar a bejelentkezésben ismét megkérte Lévai Anikót is, hogy beszéljen férjével, hadd jusson el a gyerekekhez a sok ajándék. Azt is elmondta még Magyar Péter, hogy januárban tisztasági csomagokat visznek majd januárban vidékre.