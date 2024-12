Laoszi elefántok – magyar segítség

Ha nem megy természetesen, akkor mesterséges eszközökkel kell segíteni a faj túlélését, ezért Dr. Sós Endre, a Budapesti Állat- és Növénykert vezetője és főállatorvosa, valamint Vadon Jani ismert televíziós személyiség olyan beavatkozást végeznek el az elefántbikákon, amelyek segítségével tudományos választ lehet adni a családalapítás problémáira. A kamera sok részletet megmutat az akcióból, sőt arra is fény derül, hogy Vadon Jani könnyedén el tudja terelni a figyelmét a beavatkozás elszenvedő páciensnek, így segítve az állatorvosok munkáját. A Dr. S.O.S. – Vészhelyzet a vadonban című, a Spektrum televízión futó sorozat záró, 7. és 8. epizódja is izgalmasnak ígérkezik. Az évadzáró részében arra is választ kaphatunk, hogy egy rákosi viperába hogyan lehet olyan jeladót behelyezni, amivel tudományos megfigyelések végezhetők. A műtét részletei és Vadon Jani asszisztensi jelenléte nemcsak feszült pillanatokban, hanem humoros helyzetekben is bővelkednek.

A lenyűgöző helyszínekkel és nem mindennapi mentőakciókkal jelentkező hazai gyártású sorozat egyedülálló módon mutatja be a vadonban élő állatok hősies küzdelmekkel és felemelő sikerekkel tarkított történeteit. A nyolc rész során a nézők találkozhatnak hortobágyi őslovakkal, bölényekkel, viperákkal vagy éppen a magyarországi állatkertek orrszarvúival, jegesmedvéivel, tigriseivel és elefántjaival – hiszen ahol vadon van, ott vészhelyzet is van!

A sorozat egyszerre szórakoztat és tanít, drámai erővel és szakmai hitelességgel tárja fel a szabadban és az állatkertekben élő állatok, valamint az állatorvoslás izgalmas, gyakran rejtett világát. Túlmutat a hagyományos televíziós szórakoztatás keretein: küldetése, hogy valódi állati sorsokat bemutató epizódokon keresztül hívja fel a nézők figyelmét a természeti környezet egyre sürgetőbb segélykiáltására.

A Spektrum legújabb, 2024. december 1-jén indult szemléletformáló, saját gyártású produkciója az ember és az állatvilág különleges együttélését, az állatorvosi munka rejtelmeit, a nem mindennapi veszélyekkel járó fajmentést, valamint a fajok megóvását mutatja be. December 22-én 17 órai kezdettel az évadzáró dupla részekben újból találkozhatnak a nézők Dr. Sós Endrével és Vadon Janival, akik közel hozzák számunkra az állatvilág csodáját.