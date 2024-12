Varázsgombára hivatkozik a Spart poroltóval tele fújó őrjöngő férfi, de a gyorsteszt szerint más miatt őrjöngött

Továbbra is rács mögött maradhat az a férfi, aki november végén őrjöngött az egyik tatabányai Sparban, és poroltóval fújta tele a kasszákat.

Horváth Sándor, a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy az ügyészség arra tett indítványt, hogy a bíróság március 29-ig hosszabbítsa meg a több milliós kárt okozó férfi letartóztatását. Kérdésünkre elmondta, hogy a férfi beismerte a bűncselekmény elkövetését beismerte,

Azzal védekezett, hogy egy varázsgomba szert kapott az egyik barátjától, és ennek hatására követte el a cselekményt. Az elsődleges gyorsteszt szerint azonban nem mutatott ki kábítószert a szervezetében

– mondta az ügyész.

A férfi minden előzmény nélkül őrjöngeni és csapkodni kezdett az üzletben a sorok között, melynek során több polcot is felborított és összetört több terméket is. A férfi az áruk leesését gátló fémráccsal többször is rávágott a kasszával szemben lévő ablakra, amely emiatt kitörött. Az üzlet személyzete az utcára menekítette ki a vásárlókat.

Az elkövető ezután eldobta a fémrácsot és a kasszák melletti biztonsági pultot felborította, majd a tűzcsap melletti porral oltót levette a polcról és annak tartalmát kiborította, közben pedig letépte az egyik kassza POS terminálját.

A férfi ezután folytatta a porral oltó készülék tartalmának kiürítését, majd kézzel felemelt egy kukát, melynek tartalmát a földre borította. Ekkor elindult a kijárat felé és futva távozott az üzletből, azonban menekülés közben az üzlettel ellentétes oldalon a helyszínre érkező rendőrjárőrök elfogták. A rongálási kár körülbelül kétmillió forint.

A férfi már nem most kezdte a szakmát, mert már tizenkétszer volt büntetve korábban, és jelenleg is három büntetőeljárás folyik ellene különböző vagyon elleni bűncselekmények miatt.,,