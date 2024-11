Modellváltás 2.0: állami cég lehet a BME új fenntartója

Hónapok óta ismert, hogy modellváltásra készül a Műegyetem, ennek részleteiről azonban eddig csupán találgatások láttak napvilágot. A tiltakozások ellenére véglegesedni látszik a fenntartóváltás. Ennek részleteiről tájékoztatta az egybegyűlteket egy csütörtöki egyetemi fórumon Charaf Hassan, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) nyáron megválasztott rektora – derítette ki az Eduline.

A rektor elmondta, a jelenlegi, állami fenntartóval való tárgyalás eredményeként egy új működési keret jön majd létre. Ennek lényege, hogy „az egyetem fejlődéséhez többlettámogatást biztosítani tudó, tőkeerős, az egyetem gazdasági, piaci kapcsolatait erősítő, hazai vállalat vagy vállalatok is fenntartói szerepet és felelősséget vállalhatnak” – áll a rektori kabinet közleményében.

Magyarán állami cégekhez kerülne a BME fenntartói joga.

Az új modellben emelkedne a jelenlegi bázisfinanszírozás, és újdonságként megjelenne a teljesítményalapú finanszírozás is. Charaf Hassan hangsúlyozta, hogy a fenntartóval való tárgyalás során csak olyan működési modellben gondolkodnak, amely a magas színvonalú oktatást, az egyetemi autonómia erősítését és a versenyképes bérezést is biztosítani tudja.

A tegnapi fórumon szó volt arról is, hogy a rektor a decemberi ülésen kér majd felhatalmazást a szenátustól a modellváltás további részleteinek kidolgozására és végigvitelére. Ígéret született arra vonatkozóan is, hogy a fenntartóváltáshoz kapcsolódó tárgyalásokba egyetemi vezetők és a hallgatói képviselet is bevonásra kerülnek.

Mivel az eddigi modellváltó egyetemekkel ellentétben nem alapítványi, hanem vállalati fenntartásba kerülne a BME, így az egyetem nem szorulna ki az Erasmus- és a Horizont-programokból.