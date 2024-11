Hadházy Ákos is visszaszól Magyar Péternek: ne utasítsa el élből az előválasztást!

Zugló független képviselője, Hadházy Ákos is reagált Magyar Péter 24.hu-nak adott nyilatkozatára.

Korábban a Momentum elnöke is visszaszólt a Tisza Párt vezetőjének, miután arról írtunk, hogy Magyar nem akar alkudozást a régi ellenzéki pártok politikusaival, mondván, megvan a felelősségük abban, ahova az országa mára jutott. „Menjenek el dolgozni végre” – üzente nekik a Tisza Párt elnöke a 24.hu-nak adott villáminterjújában. Ezt azokra is érti, akik 2022-ben megnyerték az egyéni körzetüket. Magyar azt is mondta:

Kizárt, hogy jelenlegi ellenzéki képviselő a Tisza támogatásával induljon 2026-ban. Remélem, hogy a jelenlegi inkumbens képviselők, akik esetenként már 10–20 éve a politikából élnek, éreznek magukban annyi kurázsit, hogy szereznek munkát, és kipróbálják magukat a magánszférában 2026 után.

Magyar azt is mondta: a Tisza mind a 106 egyéni körzetben saját jelöltet állít. „2026-ban a döntés az lesz: maradjon-e a Fidesz és a nemzeti együttbűnözés rendszere, vagy jöjjön a Tisza? Nem lesz koordináció, sem visszalépés, és előválasztásra sincsen szükség”– mondta.

Hadházy Ákos úgy reagált közösségi oldalán: „Csak annyit jegyeznék meg, hogy nekem éppenséggel van egy rendes, tisztességes állatorvosi hivatásom, Budai Gyula fel is jelentett miatta a kamaránál (a kamara megbírságolt, de a bíróságon én nyertem). Egyébként a fiaim is szokták néha mondani, hogy menjek inkább haza állatorvosnak, de ezt majd eldöntjük én és a családom, és ha indulok, akkor meg a választók!