Lekapcsoltak egy kiberbűnöző bandát, 26 főt vettek őrizetbe

Több mint 57 millió forintot csalt ki áldozataitól az a kiberbűnöző csoport, amelynek eddig 26 tagját vették őrizetbe – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője pénteki, budapesti sajtótájékoztatóján.

Farkas Péter ezredes tájékoztatása szerint a 9 vármegyében, 23 helyszínen egy időben végrehajtott akcióban 138 rendőr vett részt, és a hatóság 21 büntetőeljárást indított az ügyben. A nyomozók csaknem 5 millió forintot és 2870 eurót foglaltak le a bűncselekményekből származó vagyon visszaszerzése érdekében.

A vizsgálat eddigi tapasztalatai azt mutatják, hogy a csoport többféle módon csalt ki pénzt az áldozatoktól: vannak az ügyben úgynevezett romantikus csalások, és voltak, akik banki ügyintézőknek adták ki magukat. A leggyakrabban adathalász linkkel szerezték meg a netezők banki belépési adatait. Ezeket az adatokat általában e-mailben vagy üzenetküldő alkalmazásban kapják meg a felhasználók, akik – ha nem elég körültekintőek – könnyen megadhatják az összes banki adatukat, így azok az elkövetőkhöz jutnak – figyelmeztetett a főosztályvezető.

Farkas Péter arról is beszámolt, hogy az utóbbi években az online vásárlások számának növekedésével a fogyasztók pénzét kicsalni igyekvő elkövetők száma is drasztikus mértékben megugrott. Mára kijelenthető, hogy a csalások elkövetőinek jelentős hányada az interneten csap le a gyanútlan sértettekre. A növekvő tendencia és a bűnelkövetők által alkalmazott új módszerek a gazdasági bűncselekményekre szakosodott rendőri egységeket is folyamatosan új metódusok alkalmazására késztetik, amelyekkel a kibertérben is felveszik a harcot. Az elfogásokról készült videót ide kattintva nézheti meg.