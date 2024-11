Dúró Dórát indítja a Tolna vármegyei időközi országgyűlési választáson a Mi Hazánk

Tolna vármegye 2-es választókörzetében Dúró Dórát indítja a Mi Hazánk – jelentette be a párt.

A Mi Hazánk szerint Dúró Dóra gyermekkorának legnagyobb részét Döbröközben töltötte, családja ma is ott él. Általános iskolába is oda, illetve Dombóvárra járt, ahol a gimnáziumi érettségit is szerezte. Édesapja közel két évtizede közkedvelt állatorvos a környéken. Dúró jelenleg a parlament alelnöke, a Mi Hazánk elnökhelyettese.

A körzetben a fideszes államtitkár, Potápi Árpád János októberi halála miatt kell időközi választást kiírni.

A Fidesz Potápi helyére a Kontroll.hu szerint lányát, Potápi Katát indíthatja, míg a Tisza Párt közölte, a 2026-os parlamenti választásokig nem kíván időköziken indulni.

Kérdés, hogy a többi ellenzéki párt indít-e jelöltet a jövő január közepén esedékes időközin.