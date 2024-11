Megoldódni látszik az ADHD-s gyerekek gyógyszerhiánya

A héten megérkezik a várva várt szállítmány a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, vagyis az ADHD súlyosabb formájában szenvedő gyerekek számára naponta szükséges gyógyszerből, tájékoztatta a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ az InfoRádiót.

A szervezet szerint az atomoxetin hatóanyagú készítménynél gyártási gondok jelentkeztek. Ez Európa-szerte fennálló probléma, mert van egy úgynevezett nitrózamin-szennyező, amely ha határértéken felül van jelen a hatóanyagban, akkor az már gyógyszerbiztonsági okokból nem hozható forgalomba.

Az NMGYK folyamatosan kapcsolatban van a nagykereskedőkkel és a forgalomba hozatali engedély jogosultjával is, és keresi a forrásokat, illetve keresi a megfelelő minőségű terméket.

Nagyon friss hír, hogy a forgalomba hozatali engedély jogosult be fog tudni most hozni akkora mennyiséget, ami átmenetileg megoldást jelent a lakosságnak, bár ez a kis hatáserősségre vonatkozik. Ez a készítmény a nitrózamin-szennyező tekintetében a határértéken belül van. Ezen kívül sikerült olyan egyesült államokbeli forrást is találnunk, ami szintén megfelel a minőségi követelményeknek, és amiből egy kontingens fog érkezni az országba. Mind a kettő, tehát a törzskönyvezett is, illetve ez az USA-beli is a héten, illetve a jövő hét elején a gyógyszertárakban lesz