Jogerősen is felfüggesztett fogházbüntetést kapott a sofőr, aki a forró buszban felejtett egy 4 éves kislányt

A Szolnoki Törvényszék csütörtökön lényegében helybenhagyta a Tiszafüredi Járásbíróság elsőfokú ítéletét annak a kunhegyesi férfinak a büntetőügyében, aki miatt 2022. június 10-én életét vesztette egy általa vezetett kisbuszban egy négyéves kislány.

Mint ismert, T. István a Tomajmonostorán leparkolt busz 50 fokos utastérben hagyta Inezt, aki hőgutát kapott. Eszméletlen állapotban találtak rá hét órával később. Pár nappal később a kislány a kórházban meghalt.

Az 59 éves kunhegyesi férfit halált okozó, foglalkozás körében elkövetett hanyag, gondatlan veszélyeztetés vétségében találta bűnösnek. Emiatt őt jogerősen is két év – öt év időtartamra – felfüggesztett fogházbüntetésre (annak végrehajtása esetén a büntetés kétharmadnyi kitöltésekor feltételesen szabadulhat), az autóbusz-vezetéstől öt év eltiltásra és 450 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, illetve a közel egymillió forint bűnügyi költség megfizetésére is kötelezte – számolt be a fejleményekről a Szoljon.hu.

A lap arról is ír, hogy az elhunyt gyermek édesapja nemrég meghalt, és egy nappal az október 15-i, jogerős ítélet kihirdetése előtt temették el.