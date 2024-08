Vitézy: Lázár János az elmúlt évtizedek legsikertelenebb közlekedési minisztere

írta pénteki Facebook-posztjában Vitézy Dávid annak apropóján, hogy Lázár bejelentette, leváltja a MÁV vezérigazgatóját, és elkezdik egy ötpontos közlekedési akcióterv megvalósítását is.

Vitézy szerint Lázár csak a saját miniszterségét próbálja menteni, mert például

olyan jogszabályi módosításokat jelentett be, amik pontosan a ma újdonságként előadott tartalommal 12 éve hatályban vannak: jelenleg is van előírt minimumszolgáltatás előírva minden településre a személyszállítási törvényben. Lázár persze beszólt mindenkinek, aki kritizálni meri – természetesen a tőle megszokott útszéli stílusban nekem is.