Veszélyes vegyi anyagot előállító üzem épül Hevesen, pedig a polgármester ezt korábban tagadta

Hosszas találgatások után kiderült, hogy Heves városában épít vegyi üzemet a világ legnagyobb NMP-gyártójának, a BYN Chemicalnak a magyarországi leányvállalata. Az erről szóló bejelentést csütörtök este tette meg a település polgármestere.

Csárdi Antal, az LMP parlamenti képviselője korábban Szijjártó Péter külügyminiszternél is érdeklődött, ám nem kapott választ a kérdéseire, Schweiczer Sándor polgármester pedig egy hónappal ezelőtt személyesen tagadta le a cég letelepedését.

Az NMP-t (N-metil-2-pirrolidon, metil-pirrolidon) általában oldószerként használják különféle iparágakban. Veszélyes tulajdonságai miatt az Európai Bizottság 2018 áprilisában korlátozta felhasználását. Reprodukciót károsító anyag, súlyos szemirritációt okoz, bőrirritáló hatású, de légúti irritációt is okozhat. A levegőben gőzként jelen lévő NMP a bőrön keresztül is bejuthat a szervezetbe. Ezt az oldószert találták meg korábban néhány gödi kút vizében, illetve a Greenpeace szerint a gödi Samsung-üzem által is használt városi kommunális szennyvízcsatornában.

Csárdi pénteken azt írta a Facebookon, hogy nem csak Heves polgármestere hazudott az ügyben, hanem Szijjártó is, mert írásbeli kérdésére azt a választ kapta, hogy „valamely beruházni szándékozó vállalattal sikeresen lezárulnak a tárgyalások, a Külgazdasági és Külügyminisztérium haladéktalanul tájékoztatni fogja a nyilvánosságot”, ehhez képest a beruházásról a minisztérium nem közölt semmit, és nem volt a helyi állampolgárok tájékoztatását szolgáló közmeghallgatás vagy lakossági fórum sem.

A bejelentésre reagálva a Momentum azt közölte, hogy a Sikeres Hevesért Mozgalommal közösen alternatív népszavazást indítanak, amelyben kikérik az emberek véleményét a vegyi üzemmel kapcsolatban, és több szakmai fórumot is tartanak majd.