Till Tamás szülei: Magunkra vagyunk hagyva a bajban, ahogy mindig is a fiunk eltűnése óta

„Magunkra vagyunk hagyva a bajban, ahogy voltunk Tamás eltűnése óta mindig is. Úgy vannak velünk a hatóságok, hogy buta vidéki emberek vagyunk, akikkel nem kell foglalkozniuk” – mondta lapunknak Till Mátyás, aki feleségével, Katalinnal együtt néhány nappal ezelőtt tudta meg, hogy 24 év után megtalálhatták fiúk földi maradványait.

Till Tamás 11 éves volt, amikor 2000. május 28-án reggel elment kerékpárjával egy vadasparkba lovagolni, de sohasem tért haza. Az apa elmondása szerint pár hónappal később egy kamionos megtalálta a gyermekük biciklijét annak a W. Józsefnek az ingatlanánál, akinek a házából előkerültek a gyerekcsontok, de nem vele, hanem inkább velük voltak elfoglalva annak idején a nyomozók.

Már 2000 szeptemberében megtalálták a kisfiunk biciklijét a férfi házánál, de nem a méretes családi ház tulajdonosával voltak elfoglalva, hanem bennünket háborgattak folyamatosan, mert nem hittek nekünk. A következő nyáron poligráfos vizsgálatot végeztek rajtunk, és még a padlásunkat is átkutatták, az viszont fel sem merült, hogy az esztergályosnak köze lehet a gyermekünk eltűnéséhez

– kezdte a beszélgetést Till Mátyás, hozzátéve, nem ismerték azt a közelükben lakó embert, akinek a házában végül bebetonozva megtalálták a gyerekcsontokat.

A rendőrség nemrég közölte, hogy abban a ruhában találták meg a holttestet, amelyet Till Tamás viselt az eltűnésekor.

„Úgy hallottuk, hogy ez egyik megtalált ruhadarabbal nincs minden rendben. Többször is előfordult, hogy mintát vettek tőlünk, amikor találtak egy holttestet, mert azt gondolták, hogy a fiunk maradványai kerültek elő, de aztán mindig kiderült, hogy nem ő az.

Azt mondják, megnyugvást jelenthet a számunkra az, ha bebizonyosodik, hogy Tamás maradványai kerültek elő. De kérdem én, melyik jobb szülőként, ez vagy az az egy százalék remény, hogy még most is élhet?

Lehet, hogy az lenne a jobb, ha nem Tomi lenne az” – mondta Mátyás, majd a felesége, Katalin vette át a szót: „Annak idején egy százalékot adtak az orvosok nekem is, amikor sztrókot kaptam. Átestem infraktuson és két agyműtéten, lebénult az egyik kezem. Hála istennek van egy jó őrangyalom. A férjem és a Jóisten, akik mindenben segítenek. Ugyanezt az egy százalék esélyt szeretném kérni a fiam esetében is, mint aminek én köszönhetem az életemet”.

A rendőrök először egy Sz. János nevű férfit gyanúsítottak a bűncselekménnyel. Ő néhány évvel Tamás eltűnése után megölte az élettársát. A tettéért kilenc évet lehúzó férfi először beismerte a fiú megölését, és azt is elmondta, hogy milyen eszközzel végzett vele.

A kecskeméti nyomozók annak idején lecsapoltattak egy halastavat, s felforgattak egy szeméttelepet is, de az Sz. János által megjelölt helyek egyikén sem találták meg Tamás holttestét. Sz. János később visszavonta vallomását, és azt állította, a rendőrök nyomására ismerte be a gyerekgyilkosságot. A családfő nem hisz abban, hogy a férfinek köze lehet a fia meggyilkolásához és az eltünéséhez. „Tudom, hogy ki ez a férfi, de nem találkoztam vele azóta, hogy előkerültek a csontok. Nincs mit beszélnem ezekkel az emberekkel.”

A rendőrség végül a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészségtől kapott információ alapján jutott el ahhoz a korábban gyermekotthonban lakó férfihoz, aki elmondta, hogy az egyik ismerőse, K. Péter arról beszélt korábban neki, hogy segített egy vállalkozónak egy holttest elásásában. Péter akkori barátnője pedig azt mondta, hogy a vállalkozónál napi ötszáz forintért dolgozó fiatal egyszer 200 ezret kapott egy munkáért, de soha nem árulta el, hogy miért.

Nehezíti a nyomozást, hogy K. Péter 2011-ben öngyilkos lett, az idős esztergályos mester pedig három évvel ezelőtt, 81 éves korában felakasztotta magát. Nincs kizárva, hogy a bajai gyermekotthon korábbi lakója valamilyen egyezséget kötött a főügyészséggel, és egy esetlegesen ellene folyó lényegesen kevésbé hangsúlyos ügyben kedvezőbb elbírálásban részesül majd azért, mert segített az emberölési ügy megoldásában.

Mi is hallottuk, hogy lehet egy védett tanú az ügyben, de nem tudjuk, hogy ki lehet az

– mondták a 24.hu-nak a szülők, akiket a hivatalos szervek nem tájékoztattak arról, hogy egyezséget kötöttek volna valakivel. – Pedig mi is szeretnénk tudni, hogy ki ez a korábban gyermekotthonba élő tanú, de úgysem fogjuk megtudni. Már inkább nem is háborgok ezen. Tudja, a kisfiúnk 2000-es eltűnése óta lekezelően bánnak a hatóságok velünk. Három napig gyakorlatilag semmit sem tettek a rendőrök Tamás eltűnése után. Amikor számon kértem őket, hogy miért nem végeztek el bizonyos cselekményeket, azt mondták, hogy milyen jogon bírálom én a munkájukat, és inkább be se menjek a bajai kapitányságra. Azt feleltem, hogy jogom van mindenről tudni, mert a kisfiamról van szó. Azóta eltelt 24 év, és ugyanúgy magunkra vagyunk hagyva a bajban most, ahogy voltunk eddig is” – nyilatkozták.

A szülők elmondták még, hogy a múlt heti sajtótájékoztató előtt kiment hozzájuk egy helyi rendőr, tőle tudták meg, hogy sajtótájékoztatót tartanak az ügyben. Elmondásuk szerint még nincs meg a DNS-vizsgálat eredménye, de azt mondták nekik, hogy ez néhány héten belül meglehet. A csontokon végzett igazságügyi szakértői vizsgálatok eredményeire – amiből kiderülhetnek a bűncselekmény részletei – azonban feltehetően többet kell majd várni.

Megkerestük az emberölési ügyben a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészséget is, hogy megtudjuk, igaz-e, hogy egyezséget kötöttek egy tanúval, és milyen kedvezményekben részesülhet a férfi a vallomásáért, s azt kértük, hogy ha nincs ilyen egyezség, akkor cáfolják meg ezt az információt. Kövecs Máté helyettes szóvivőtől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy felderítési szakban van a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságon folyó nyomozás, amit a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség felügyel, és a nyomozás érdekeinek a védelme miatt jelenleg nem adhatnak tájékoztatást.