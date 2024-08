Orbánt okolja a fővárosi lakásárakért Gyurcsány

Nem lesz lakásotok, nem lesz városotok, tönkretesznek mindent.

Budapest megfizethetetlen lesz.

Köszönjük a kormánynak, Orbánnak, a Fidesznek.

Ezzel kezdi legújabb politikai és ingatlanpiaci elemzését közösségi oldalán a Demokratikus Koalíció elnöke.

Már ma is pokoliak a lakásárak, a bérleti díjak. A legújabb kimutatások szerint az európai fővárosok között Budapesten a legmagasabb a lakások bérleti díja.

Gyurcsány Ferenc levezetése szerint a helyzet az Orbán-kormány döntései miatt ennél is sokkal rosszabb lesz: jön a Mini-Dubaj, amit tetéz az aranyvízumot nyújtó új letelepedési program, amit lakásvásárláshoz kötnek.

Jönnek a nálunk sokkal gazdagabbak csőstül, így aztán az egekbe mennek az árak, amit mi nem fogunk tudni megfizetni. Se az egyetemisták, se az új házasok, se azok, akik Pestre jönnének dolgozni.

Gyurcsány Ferenc szerint Budapesten dráma lesz, az emberek drámája, Orbán Viktor „tönkretesz egy várost, emberek millióit, egy országot”. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az orosz és fehérorosz munkavállalók beengedése veszélyezteti az átjárható schengeni határt, a többi európai ország saját biztonsága érdekében lezárhatja a magyar határokat, hogy az ellenőrzés nélkül beengedett külföldiek ne jussanak be az Európai Unióba is.

Se lakás, se Budapest, se átjárható határok.

Útonállók kormányozzák az országot.

Szijjártó Péter külügyminiszter néhány napja a balti országok „gyerekes hazugságának” nevezte, hogy a schengeni övezet biztonságát veszélyezteti, hogy több más ország állampolgárai mellett az orosz és a belorusz állampolgárok is bekerültek a Nemzeti Kártya-programba. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke ugyanakkor szintén úgy vélte: komoly kockázatot jelent, hogy Magyarország a vízumszabályok enyhítésével kinyitja az EU ajtaját az orosz kémek előtt.

Közben a Telex azt írja, hogy egyelőre csúszik, de január elsejétől gyaníthatóan tényleg beindul az újratöltött letelepedési program, az üzlet körül pedig ugyanazok a kínai nevek bukkannak fel, akik egyszer már sokat kerestek az előzőn, amikor 2017 tavaszáig összesen 7309 letelepedési vagy tartózkodási engedélyt adtak ki „nemzetgazdasági érdekből”.