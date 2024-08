Kevesebb településen alakulhat roma önkormányzat

Csökkent azoknak a településeknek a száma, ahol roma nemzetiségi választást is tartottak június 9-én. A visszaesés nem drasztikus, de nem is elhanyagolható mértékű: a 2019-es adatok alapján 1383, idén 1283 településen tűzték ki a roma nemzetiségi választást, amit a valóságban öt évvel ezelőtt 1208, most 1129 településen tartottak meg, írja a Népszava.

Mindez azt jelenti, hogy hat és fél százalékkal kevesebb településen rendeztek roma választást, mint öt éve.

A másik tizenkét kisebbség esetében egészen minimális csökkenést, stagnálást vagy kisebb növekedést jeleznek a számok. A második legnépesebb nemzetiség, a németek 2019-ben 406, 2024-ben 403 önkormányzatot alakíthattak. A tizenhárom nemzetiség 2019-ben 2188 helyi önkormányzati választást tarthatott, míg idén 2147-et.