Kiakadtak a borsodi falu lakói, ahova buszoztatták az új szavazókat

Még tegnap írtuk meg, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szegiben márciusban még csak 246 szavazópolgárt regisztráltak, a választók száma azonban a választásokra 348-ra ugrott, azaz addigra 41 százalékkal emelkedett meg. Feltehetően a 102 új „lakónak” is köszönhetően a polgármester a Fidesz–KDNP jelöltje lett, a Kúria azonban a héten megsemmisítette az eredményt, és július 7-re új polgármester-választást írt ki.

Csak a választás előtti utolsó héten a szavazóköri névjegyzék kötelező lezárásáig még 70 új választópolgárnak lett lakcíme Szegiben. „Egyes ingatlanokba 6-10 fő jelentkezett be, és a Helyi Választási Bizottság két tagjához további 8-8 fő került bejelentésre” – olvasható a Kúria határozatában

A Blikk el is ment az apró faluba, hogy megkérdezze a helyieket, hogy élték meg a választás napját, ki-mit látott. „ Amikor megtudtuk, mi történt, nagyon felháborodtunk. A polgármester asszony azt mondta, turistákat láthattunk, de turista ide alig jön. Nemhogy a választás délelőttjén!” – mondta a lapnak az egyik lakó.

Toldi Zsolt kis fehér buszokat látott, amelyek leparkoltak a hivatal előtt, abból szálltak ki az idegenek, majd indultak sorban a szavazóhelyiség felé. „Húsz éve itt lakom, de én ezeket az embereket nem ismerem. Tényleg azt gondolják, elhisszük, hogy hirtelen ilyen sok lakója lett a mi kis falunknak? A meccsen is be kell tartani a szabályokat, aki nem teszi, azt kifütyüli a bíró, ahogy most a Kúria is tette velünk”.

Piroska, a kocsmáros úgy tudja, a kisbuszok többször is fordultak. Többektől azt hallotta, az ide szállított szavazók némelyikénél papír is volt, rajta a névvel, akire voksolniuk kellett. „Egyikük véletlenül azt adta oda a lakcímkártya helyett a választási bizottságnak. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy mi történik, de senki nem szólt semmit. Aztán másnap megtudtuk, hogy hirtelen megszaporodtunk. Hát, ilyen itt még nem történt. Öt évvel ezelőtt csak ötvenen jelentkeztek át szavazni, az azért mégsem száz”.

A választást Trudics Andrea, a Fidesz polgármesterjelöltje nyerte meg 153 érvényes szavazattal (57,95 százalék). A független Kisvárdai Tibor 105 szavazatot (39,77 százalék) kapott. Utóbbi megóvta az eredményt.