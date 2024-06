Eltűnt egy lány a Fishing on Orfű fesztiválon

Eltűnt egy fiatal lány a Fishing on Orfű fesztiválon – derült ki egy, a fesztivál Facebook-csoportjában közzétett bejegyzésből. A posztot a 22 éves nő egyik barátja tette közzé, mert tegnap éjjel óta nem találják Anitát.

Hajnal fél háromkor láttuk utoljára, rózsaszín pulcsi és hosszú fehér szoknya volt rajta. Vörös hajú, fufrus, szemüveges, két orrpiercingje és több fülpiercingje van. Kb. 165 centi magas. Se telefont, se pénzt, se az iratait nem vitte magával.

Időközben a rendőrség is keresni kezdte, míg a Facebook-bejegyzéshez olyan kommentek érkeztek, amelyek szerint a lányt az Orfűi tó egyik vitorlásstégjén látták feküdni csütörtök délelőtt és ezt az Időkép kamerája is megörökítette, de azóta onnan is eltűnt – írta a Blikk.