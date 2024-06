Szamárköhögés: nem oltják újra a kórházi dolgozókat

Nem tervezik az egészségügyben dolgozók újraoltását szamárköhögés ellen. A Népszava azt követően kereste meg kérdésével a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot (NNGYK), hogy a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben maszk nélkül időzött a gyermekkardiológiai intenzív részlegen egy járványügyi ellenőr, akiről később kiderült, beteg, szamárköhögéssel kezelik.

Az NNGYK szerint nem ismert olyan tudományos adat, amely bizonyítaná, hogy az egészségügyi dolgozók széleskörű oltása hatékony védelmet nyújtana a betegség terjedése ellen, illetve, hogy ez milyen mértékű védelmet biztosítana az újszülöttek, csecsemők fertőzésének megelőzésére. Az viszont igazolt, hogy a felnőttkori ismétlő oltás kiváltotta védelem gyorsan csökken. Ezért az egészségügyi dolgozók kampányszerű oltása nem tervezett, ha mégis indokolt, arról az intézmények egyedileg intézkedhetnek.

A járványügyi hatóság elismerte, az egészségügyi dolgozók fokozottan ki vannak téve a fertőzésnek, ami főleg a csecsemők, immunhiányos betegek számára jelenthet kockázatot. Az EU több országához hasonlóan idén Magyarországon is emelkedett a jelentett szamárköhögéses esetek száma, de országos járvány nincs.

A szamárköhögés elleni vakcina iskolás koron túl térítésköteles, ára meglehetősen borsos, tízezer forint feletti. A lap több kórházban is érdeklődött, tervezik-e dolgozóik szamárköhögés elleni újraoltását, ám mindenütt azt mondták: erre nincs pénz, így is költségvetési felügyelő „segíti” a gazdálkodásukat. A Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben ugyanakkor a kontaktkutatás után felmérték az igényt, elrendelték a vakcina beszerzését is. Az, hogy végül a csecsemők közül hányan betegedhettek meg a járványügyi ellenőr miatt, csak a két-négy hetes lappangási idő után derülhet ki.