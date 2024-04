Mohos Márton nyerte el a MÚOSZ Nagydíjat – 12 díjat gyűjtöttek be a 24.hu fotóriporterei

Csütörtökön a 42. Magyar Sajtófotó Kiállítás megnyitójával egybekötött díjátadón lapunk fotóriportereit összesen 12 díjjal jutalmazták.

Ahogy korábban már megírtuk Szajki Bálint, a 24.hu fotóriportere

Rajongás című képével a Mindennapi élet (egyedi) kategória első,

Márkról készült portréjával az Emberábrázolás-portré (egyedi) kategória harmadik,

készült portréjával az Emberábrázolás-portré (egyedi) kategória harmadik, Suttogó című anyagával az Emberábrázolás-portré (sorozat) kategória első,

Utazás az idősotthonban című fotójával a Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi) kategória első,

Fesztivál az erőműben című sorozatával a Művészet (sorozat) kategória második díját nyerte el.

Ezen felül kollégánknak ítélték oda a legjobb kollekcióért járó Munkácsi Márton-díjat, illetve a Szalai Zoltán-díjat, melyet a legjobb teljesítményt nyújtó 30 év alatti fotóriporternek ítélnek oda.

A Mindennapi élet (sorozat) kategória második helyezettje Farkas Norbert, a 24.hu fotórovatának vezetője lett a Városligeti majális 2023. május 1-én Budapesten című pályaművével.

Mohos Márton, lapunk fotóriportere a

Kerítésvágó című képével a Hír- és eseményfotó (egyéni) kategóriában a harmadik,

a Fokozódó nyomás a magyar-szerb határon című sorozatával a Képriport (sorozat) kategória első,

Az ország legidősebb háziorvosa sorozatával pedig a az Emberábrázolás-portré (sorozat) kategória második helyén végzett.

Hagyományosan a díjátadón került sor a két nagydíj kihirdetésére is. Ezek közül a MÚOSZ Nagydíjat Mohos Márton vehette át a Fokozódó nyomás a magyar-szerb határon című munkájáért. A legjobb emberközpontú, dokumentarista képért vagy képsorozatért járó André Kertész Nagydíjjal az idén Erdős Dénest, az Associated Press munkatársát jutalmazták, akinek A lakhatás alapjog sorozatának a Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat) kategória első díját is odaítélték.

MÚOSZ Nagydíj: Mohos Márton

A helyzet Ásotthalomnál pattanásig feszült, mindennaposak a súlyos atrocitások, valamint a fegyveres összetűzések az embercsempészetre szakosodott gengszterbandák között. A magyar-szerb határon fekvő település mindennapjait megkeseríti a migrációs nyomás. Gyakorlatilag kontroll nélkül jönnek az illegális bevándorlók az országhatáron át, pillanatok alatt átvágják a fémkerítést az erővágóval az embercsempészek segítségével. A rendőrség emberhiánnyal küszködik, így nem tudja a kerítés teljes területét őrizni, amit kihasználva tömegével jönnek a határsértők az országba, majd mennek tovább az Európai Unió más tagállamaiba.

André Kertész Nagydíj: Erdős Dénes

A szegénység megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmények értelmében mindenkinek joga van a méltó élethez és lakáshoz. Ezzel szemben hazánkban folyamatosan kilakoltatások zajlanak, amik megmutatják az igazságtalan valóságot, amiben élünk: a magas infláció és energiaárak miatt egyre több embernek jelent kihívást a lakhatásuk költségeinek kifizetése. Magyarországon a legszegényebb emberek kilakoltatása észrevétlenül zajlik. A már rutinszerű adminisztratív eljárások miatt ezeknek az erőszakos mivolta láthatatlanná válik a mindennapi emberek számára. Ezt a strukturális erőszakot egyedül a kilakoltatások ellen szervezett élőláncok képesek megmutatni. Annak ellenére, hogy Magyarországon minden télen kilakoltatási moratórium van, évente még mindig 3–4 ezer kilakoltatás zajlik nagyjából 10–12 ezer ember kárára. A moratórium ugyan ideiglenes védelmet képes nyújtani azoknak, akik veszélyeztetett helyzetben vannak, de nem hoz tartós megoldást, csupán aktuálisan elfedi a mögöttes problémákat.

A 42. Magyar Sajtófotó Pályázat képeiből rendezett kiállítás 2023. április 12. és május 28. között tekinthető meg a Capa Központban.