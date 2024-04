Magyar Péter: Rövidesen kinyitjuk a kaput a sok ezer csatlakozni kívánó előtt

Nyilvántartásba vette a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) Magyar Péter pártját a június 9-i európai parlamenti (EP) és önkormányzati választásra csütörtök délután. A döntés értelmében a Tisztelet és Szabadság Pártja (TISZA) április 20-án elkezdheti gyűjteni az ajánlásokat az induláshoz (az EP-választáson ehhez 20 ezer aláírás szükséges).

Szerdán derült ki, hogy Magyarék a Tisztesség és Igazságosság Párt színeiben indulnának a választásokon, miután e párt nevében nyújtották be a nyilvántartásba vételi kérelmüket az NVB-nek. Magyar a 24.hu megkeresésére adminisztratív okokkal magyarázta azt, hogy a párt szerdai közgyűlésén miért csupán alelnökké választották, miközben egyértelműen ő a közösség vezetője. Egyelőre azért nem ő az elnök, mert nem lett volna elegendő idő arra, hogy a bíróság a párt új vezetőjét még a választás előtt bejegyezze, viszont rövidesen összehívnak egy tisztújító közgyűlést, amelyen a párt az új tagok belépése után megválaszthatja új elnökét és tisztségviselőit – magyarázta.

Elmondta azt is, hogy a pártnak jelenleg húsz körüli a taglétszáma, de rövidesen kinyitják a kapukat

a sok ezer csatlakozni kívánó honfitársunk előtt.

Arra viszont nem válaszolt, hogy a nyilvánosság mikor ismerheti meg a párt többi tagját.

A tervek szerint a párt EP-listáját Magyar vezeti majd, a többi helyre pedig kedd óta várja a jelentkezőket. „A pályázat keretében öt-öt olyan hölgyet és urat szeretnénk kiválasztani, akik alkalmasak és képesnek is érzik magukat arra, hogy közéleti pályára lépjenek, és Magyarországot és a honfitársaikat európai parlamenti képviselőként képviseljék” – szól a kiírás. A politikus a hvg.hu-nak hozzátette, szerda éjfélig 538 pályázó jelentkezett. Közülük egy egykori diplomatákból, jogászokból álló, tíztagú testület választ első körben 30–40 jelentkezőt, majd a második körben már Magyar részvételével a bizottság ezt a csapatot szűri tovább, végül a harmadik körben a jelöltek egy-egy videót készítenek, melyre a Talpra Magyarok Közösségének honlapján bárki szavazhat.

Emellett máris rengeteg független polgármester- és képviselőjelölt kereste meg őket, akik szeretnének a velük való együttműködésről tárgyalni – mondta Magyar lapunknak. Továbbá azt is közölte, hogy bár az önkormányzati választáson saját jelölteket nem állítanak, lesznek polgármesterjelöltek és önkormányzati képviselőjelöltek, akiket támogatnak, ha előtte megegyeznek velük, és aláírnak egy etikai kódexet.

Magyar Péter szombati demonstrációján a felszólalók között volt Nagy János, Szigetszentmiklós 2019-ben ellenzéki támogatással megválasztott polgármestere, aki az eseményen az ellenzéki pártokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy „ezek ugyanazok”, mint a kormánypártok „helyi kiskirályai”. Magyar elmondása szerint ennek ellenére nem tárgyaltak Naggyal arról, hogy a TISZA jelöltjeként induljon újra a helyhatósági választáson. Azt is elmondta lapunknak, hogy Tarr Zoltán, a tüntetésen szónokló református lelkész nem tölt be szerepet a pártban. Tarrt az eseményen való részvétele után hétfőn elbocsájtották munkahelyéről, egy állami cégtől, majd Magyar kedden felkérte, hogy szerepeljen az EP-listájukon, amivel kapcsolatban Tarr gondolkodási időt kért.

Magyarnak azért kellett egy már létező pártot találnia közösségének, mert a június 9-ei EP-választás előtt már nem volt idő újat alapítani, a választási bizottság ugyanis csak azokat a pártokat veheti jelölőszervezetként nyilvántartásba, melyeket már a választás márciusi kitűzése előtt jogerősen bejegyzett a bíróság.

A TISZA Párt mostantól a Talpra Magyarok Közössége elvei, célkitűzései és politikai programja szerint működik. Április 6-ától tulajdonképpen új pártként működik, a korábbi vezetés tevékenységért, a korábbi vezetők életútjáért bennünket nem terhel felelősség

– fogalmazott Magyar lapunknak. Állítása szerint a párt alapítóit, Szabó Attilát, Deák Boldizsárt és Somodi Erzsébetet nem ismerte ezelőtt, illetve azt mondta, hogy a TISZA korábbi programja „sok kérdésben átfedést mutat a mi programunkkal, de vannak jelentős különbségek is”. Elmondta még, hogy az eddigi pártvezetők semmiféle különös feltételt nem támasztottak feléjük a párt átadásával kapcsolatban.

A pártot a 2022-es országgyűlési választás előtt egy évvel jegyezte be a bíróság, az Egri Ügyek akkoriban interjút készített Szabóval, a párt elnökével és Deákkal, aki a 2000-es években az egri Fidesz színeiben önkormányzati képviselő volt, valamint a megszűnt Eger Rádió tulajdonosaként és a helyi vízilabda klub elnökségi tagjaként is tevékenykedett. Az alapítók akkor a TISZA-t ideológiamentes alulról szerveződő pártként mutatták be, ami konzervatív és szociáldemokrata értékeket ötvöz. Azt is mondták, kizárt, hogy együttműködjenek az ellenzékkel. Mindemellett azt is állították, hogy mind a 106 választókerületben indítanak jelöltet, sőt céljuk a parlamentbe kerülés, ez azonban messze nem valósult meg. A pártnak a legutóbbi, 2022-es beszámolója szerint összesen 222 ezer forint bevétele volt.