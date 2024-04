Balla Jenő győri polgármesterjelölt: Az ellenzéki pártközpontok elkönyvelték Győrt fideszes városnak

Az Összefogás Győrért színeiben 2019 óta önkormányzati képviselőként politizáló Balla Jenő harmadjára indul el a 2006 óta fideszes vezetésű észak-dunántúli megyeszékhely városvezetői pozíciójáért. Balla, akit MSZP-s képviselőtársa, a szintén polgármesterjelölt Pollreisz Balázs a korábbi kampányban azzal vádolt, hogy a Fideszhez húz, úgy véli: valójában pont az ellenzék az, amely országos szinten leírta Győrt, így a pártközpontok nem támogatják megfelelően a helyi szervezeteik polgármesterváltó erőfeszítéseit. A civil szervezet vezetője szerint ez alól csak az LMP kivétel, de a zöld párttal pedig az a gond, hogy különutas politikájával a Fidesz érdekeit szolgálja. Balla Jenő a 24.hu-nak adott interjúban cáfolta, hogy a NER küldte volna őt az ellenzék soraiba. Azt mondta: az előválasztást bojkottálni akaró, az LMP és a Momentum támogatásával a Tiszta Szívvel a Városért Egyesület színeiben a polgármesterségért induló Pintér Bencével szemben ő hajlandó lenne elindulni az előválasztáson. Tehát a 2019-es önkormányzati és a 2020-as időközi polgármester-választáson az összellenzéki jelölttel szemben induló Balla Jenő bizonyos feltételekkel a helyi ellenzéki összefogásba is hajlandó volna belépni.

A többi győri polgármesterjelölt mögött egy vagy több országos politikai párt, szervezet is áll vagy – mint Borkai Zsolt – ő maga volt már korábban is országosan ismert pártpolitikus. Hogy önnek nincs ilyen belpolitikai háttere, az Győrben hátrány vagy előny?

Én nem a pártoknak, a budapesti pártközpontok utasításainak akarok megfelelni, hanem a választóimnak. Egy önkormányzati választáson az emberek olyan városvezetőt választanak, aki utána a helyi lakosság életét közvetlenül befolyásoló döntéseket fog hozni. Önkormányzati képviselőként, de már előtte is nagyon sokat tettem a Győrben élőkért. Mikor egy választás lezárul, akkor kezdődik a következő választásra való felkészülés. Én ezt a ciklust arra szántam, hogy minél több választópolgárnak, társadalmi csoportnak tudjak segíteni. S ehhez az szükséges, hogy megismerjem őket. Bízom abban, hogy pozitívan értékelik a munkámat. Vagyis azt, hogy pártháttér nélkül is lehet komoly eredményeket felmutatni. Ha azt kívánja meg a helyzet, az Összefogás Győrért minden választókerületben tudna jelöltet állítani.

Mit lehet tudni a többi jelöltről? Kik ők? Van köztük helyileg ismert ember?

Van köztük olyan, akit ismernek a helyi közösségi oldalakon, youtuberként rendszeresen megjelenik az online nyilvánosságban. Tehát igen, megvan a csapatunk. A helyi politika egy társasjáték, amit más pártokkal, civil szervezetekkel együtt, közösen kell játszani. Egyet kell eldöntenünk, ha nyerni szeretnénk: lesz változás vagy nem? Ha nem akarunk változást, akkor mindenki elindul külön, és olyan is lesz az eredmény. Én azért ültem le a tárgyalóasztalhoz, hogy létrehozzunk egy olyan ellenzéki-civil csapatot, amely ütőképes.

A győzelemhez nem elég a polgármesteri tisztséget elnyerni, többséget kell szerezni az önkormányzatban. Ez viszont csak úgy megy, ha az egyéni körzetek többségében nyerni tudunk. Amíg olyan jelöltjeink vannak, akiknek az egyéni győzelemre nincs reális esélyük, addig hiába nyer bárki polgármesterként – nem fogja tudni irányítani a várost.

Ezért van szükség mindenkire, az ellenzéki pártokra, az LMP és a Momentum által Tiszta Szívvel a Városért (TSZV) néven gründolt, Pintér Bence vezette civil szervezetre, valamint az akkugyár ellen tiltakozó győrszentiváni civilekre, hogy változást tudjunk elérni. Ha a választók nem érzik a változás esélyét, akkor nem fognak elmenni szavazni. A programom legfőbb vonzereje a hozzáállásomon, a felkészültségemen túl a függetlenségünk. Hogy mi valódi civilek vagyunk, nincs mögöttünk pártközpont, pártkassza, csak a saját, helyi erőforrásainkra támaszkodunk. Nyitott vagyok az előválasztásra is.

Tehát el fog indulni a helyi előválasztáson, ha lesz?

Akkor fogok elindulni, ha teljesülnek bizonyos feltételek. Az előválasztással az a probléma, hogy nem a népszerűséget lehet vele lemérni, hanem a mobilizációs képességet. Van olyan ellenzéki párt, mondjuk a DK, amelynek rendkívül jó a mobilizációs képessége, a szimpatizánsaik nagy százalékát tudják előválasztásra vinni, de az utána következő tényleges választásnál sokkal nagyobb eredményeket nem tudnak hozni, mert van egy plafon, ami fölé egyedül nem tudnak emelkedni. Ezért sok kérdésben nem elég az előválasztás, tárgyalni is kell. Erre a legtöbb szereplőnél látok is nyitottságot, egyedül a Pintér Bence vezette TSZV zárkózott el eddig mind a tárgyalásos, mind az előválasztásos megoldástól. Ne felejtsük el, hogy ez nemcsak önkormányzati, hanem európai parlamenti választás is. Egy pártnak

ezért is fontos, hogy önállóan is minél több szavazatot kapjon. Én viszont nem indulok az európai parlamenti választásokon, nekem csak Győr fontos. Nem vagyok pártember, nem mástól kapom a fizetésemet. Vállalkozóként meg tudom tenni azt, hogy az üzleti tevékenységem mellett politizáljak.

Úgy érzi, hogy ön jobban meg tudná szólítani a Fideszből kiábrándult, de korábban még a jelenlegi kormánypártra szavazó embereket, mint egy MSZP-s vagy DK-s jelölt?

Az előző választáson egyedül, független jelöltként indultam. Nem volt semmilyen párthátterem, nem voltak olyan címlistáim, adatbázisaim, amelyek egy pártnak megvannak. Magam szedtem össze az aláírásokat az embereim segítségével. Ha úgy tetszik, szervezeti oldalról van róla papírom, hogy meg tudom azt a szintet ugrani, amit egy ellenzéki párt. Biztos vagyok benne, hogy a személyes ismertségem más szavazóbázist is meg tud szólítani, és mivel azt sem kell bizonygatnom, hogy ellenzéki vagyok, így akár DK-s, MSZP-s szavazóknak is lehetek elfogadható választás. Ráadásul van olyan választó, aki a pártlogónál tovább lát, és azt is megnézi, hogy akire szavaz, az egyébként mit tett le az asztalra. Azt gondolom, e téren elég jól állok, számos végzettséggel, vezetői tapasztalattal a hátam mögött. Győr egy iparváros, de az összes jelölt közül én vagyok az egyetlen, akinek mérnöki diplomája és gépgyártásbeli tapasztalata van. Most úgy néz ki, hárman fogunk az előválasztáson indulni, a DK és az MSZP jelöltje, valamint én. Nagyon bízom benne, hogy Pintér Bence is meggondolja magát, és el fog indulni. Ez egy nyitott verseny, ha ő nyer, akkor mögé áll be mindenki.

A korábbi előválasztások nagy tanulsága, hogy az előválasztás után mindenki maga kampányolt, nem volt erős a csapatjáték. Ha viszont esélyt adnánk egy független jelöltnek, vele a pártok közötti határok és korlátok átléphetők.

De lesz egyáltalán előválasztás? Nincs már túl késő ehhez? Van egyáltalán értelme úgy, hogy a pártok egy része, továbbá az egyik jelölt, Pintér Bence bojkottálja azt?

Nagyon nagy a tétje a mostani választásnak. Borkai Zsolt indulásával megnyílt a lehetőség a változásra Győrben, nyerhető a város az ellenzék számára. Ezért lenne fontos egy egységes ellenzéki fellépés. Jelen állás szerint az együttműködést és az előválasztást két párt bojkottálja, a Momentum és az LMP. Számomra különösen a Momentum érthetetlen, hiszen többször deklarálta, hogy ahol nincs megegyezés, ott előválasztás döntsön. A saját korábbi nyilatkozataikkal mennek szembe. Az LMP pozíciója érthető, gyakorlatilag ők hozták létre a TSZV-t, és adják a finanszírozást. Ugyanolyan különutas politika ez, mint Budapesten Vitézy Dávid ráindítása a közös, befutó helyen mért ellenzéki jelöltre. Ez végső soron nem az ellenzéket, a változást szolgálja, hanem a Fidesz érdekeit. Az előválasztás lehetőségét nyitva kell hagyni az utolsó pillanatig. Ha a TSZV, az LMP és a Momentum nem él a lehetőséggel, akkor is van értelme, hiszen több erős jelölt is van, és az együttműködés mégiscsak képviseli az ellenzéki erők 70 százalékát, kellenek demokratikus döntési mechanizmusok. Ezzel együtt, ha tárgyalásos vagy más módon is meg lehet állapodni, azt sem zárom ki.

Felmerült önben, hogy Pintér Bencét támogatja civil polgármesterjelöltként?

Pintér Bencét kedvelem, ügyes újságírónak tartom. A civil jelzővel éppenséggel nem értek egyet. Amikor az Ugytudjuk.hu szerkesztője lett, gyakran nyilatkoztam neki a város ügyeiről, önkormányzati képviselőként információkkal segítettem a munkáját. De azt túl korainak tartom, hogy polgármesterjelöltként induljon, nincs megfelelő végzettsége, vezetői rutinja és élettapasztalata. Neki talán az ezután következő választáson lenne esélye. Amit korábban csinált, abban jól felkészült volt. Viszont azzal, hogy a médiában ostorozunk, illetve leleplezünk valakit, nem lehet választást nyerni. Én az ő jelölti csapatának a tagjait nem láttam a városi rendezvényeken, a színházi premiereken, a bálokon. Nincsenek benne a társadalmi életben. A városnak különböző rétegei vannak. Ugyanúgy kapcsolatot kell tartani a vállalkozókkal, mint a bérlakásokban élőkkel. Az én egyesületeim, szervezeteim pont ezért jöttek létre. Ott van például a Kofaszövetség, amely a piacozókat tömöríti. Találkozom olyan döntéshozó, véleményformáló emberekkel is, akik befolyásolni tudják a város életét. Pintér Bence csapatának jelentős részénél viszont még azt sem látom, milyen a családi hátterük, hogy a hozzájuk legközelebb állók támogatják-e őket. Dézsi és Borkai nem véletlenül mutatkoznak a különböző rendezvényeken a családtagjaikkal. Ilyet viszont az ellenzéki és civil jelölteknél nemigen látok.

Ennek vajon mi lehet az oka? A családjukat féltik esetleg attól, hogy támadások érik őket?

Ezt nem tudom. De ha valaki közszereplő, akkor valamilyen szinten a családját is be kell vonnia ebbe. Ha valaki mégsem teszi meg ezt, annak nyilván van valami oka, de ezt nem tőlem kellene megkérdezni, hanem tőlük.

Azt mondta, hogy a DK-nak van egy szavazóbázisa, amit már nem tud érdemben növelni, mert a bázisán kívül lévők nemigen szavaznak rá. De ezt a kérdést meg is fordíthatjuk: hogy tudna meggyőzni egy DK-s szavazót, hogy Önre szavazzon? Különösen, hogy a 2021-es előválasztási vitában kifejezetten Önt érte olyan bírálat, melynek során kétségbe vonták, hogy egyáltalán az ellenzékhez tartozik-e, illetve hiteles ellenzéki jelölt lenne-e?

Sajnos gyakorlat lett egyes pártoknál különböző civil szervezeteket indítani választásokon, hogy az ellenzéki szavazókat megosszák. Győrben is volt erre példa, így egyesekben felmerülhetett, hogy engem is „küldtek”. Ráadásul pragmatikus emberként nem kimondottan baloldali, inkább centrista nézeteket vallok. Ezzel együtt az elmúlt évek munkája, a közgyűlési szavazásaim alapján könnyen eldönthető, hogy „őfelsége ellenzéke” vagyok-e, vagy sem. Abban pedig biztos vagyok, hogy bármelyik DK-, vagy MSZP-szavazóhoz közelebb áll a gondolkodásom, mint a jelenlegi városvezetésé. A hitelességemet az is nagyban alátámasztja, hogy esetemben nincs egzisztenciális függés a NER-től, én a saját pénzemből politizálok, mióta képviselő vagyok, nem veszek részt NER-es üzletekben, az egyesületeim nulla forint támogatást kaptak a győri önkormányzattól, és az országos állami pályázatokon is a minimumot kapjuk csak meg. Mielőtt képviselő lettem volna, folyamatosan nyertem pályázatokat. Tudtam Győr különböző részein, Adyvárosban, Jancsifaluban kiadványokat megjelentetni, rendezvényeket csinálni, filmeket forgatni. Miután beválasztottak az önkormányzatba, hirtelen ugyanabban a pályázati struktúrában nem tudtam nyerni. Ennek egyébként rendkívül rossz üzenete van a civil szervezetek felé.

2020-ban amikor az időközi polgármester-választáson ön Pollreisz Balázs, az ellenzéki összefogás polgármesterjelöltje ellen indult, Pollreisz a nekem adott interjúban azt mondta: „A másik, önmagát civilnek nevező szervezet képviselője, az Összefogás Győrért vezetőjeként most polgármesterjelöltként induló Balla Jenő, aki a Jancsifaluért Egyesületet, illetve az Adyvárosért Egyesületet vezeti. Róla csak annyit, hogy korábban még Fidesz-tag volt. Akkor mondhatjuk azt, hogy ő is inkább a Fideszhez áll közelebb? Számos jel utal arra, hogy igen.” Valóban tagja volt a Fidesznek? És miért lépett ki?

Egy kampány hevében elhangozhatnak kevésbé szerencsés, alapot nélkülöző nyilatkozatok, de hogy a válaszom egyértelmű legyen: nem voltam párttag, nem fizettem a pártkasszába, civilként szeretnék a politikában érvényesülni. Volt egyébként a Fidesznek húsz évvel ezelőtt olyan korszaka, ami – azt gondolom – vállalható volt, de a mostani demokráciafelfogásukkal és a kormányzásukkal a legritkábban tudok csak egyetérteni: nagyot csalódtam bennük.

Az adócsökkentés kormánya, de rekord összegű adót szed be, szuverének vagyunk, ám kínai, orosz függőségek épülnek ki, migránsokkal riogatnak, mégis 100 ezer vendégmunkás veszi el a lehetőséget a magyar munkavállalóktól, tisztességet ígértek, mégis az unió legkorruptabb országa lettünk.

Remélem, ez kellően megválaszolja a nézeteimet. Balázs felvetésére visszatérve, ő pártpolitikus, ekként nyilatkozott egy kampányban, ezt tudom a helyén kezelni. Én a kritikáimnál fontosnak tartom a konstruktivitást, nem szeretem, ha minősítgetéssé silányul a politikai párbeszéd, nem értek egyet azzal az árokásással, szekértábor-logikával, ami ma van.

Balla Jenőnek kik a tipikus szavazói?

Nagyon sok helyen ott vagyok. Polgári értékrendet vallok, Győr ugyanis egy polgárváros. Az összes választómról tudom, hol lakik, milyen környezetben él. Rendszeresen kommunikálok velük. Ha teljesen egyedül, külön indulok, akkor is minimum egy, de inkább két mandátumot el tudok nyerni. De változatlanul azt mondom, az összefogásra szükség van, amelyben én is szeretnék részt venni. Nem szeretném azt, hogy én legyek a gátja annak, hogy az ellenzék nyerni tudjon. Ezért biztatok mindenkit, hogy induljon az előválasztáson.

Milyen feltételekkel indulna el az előválasztáson?

Ez egyeztetés alatt van a többi párttal és szervezettel.

Milyen a viszonya a jelenlegi polgármesterrel, Dézsi Csaba Andrással? Más vele a kapcsolata, mint a többi ellenzéki politikusnak?

Dézsi úr a polgármester, így muszáj vele kommunikálni. A közgyűlés is egy munkahely, ahol a győriekért dolgozunk. Dézsi Csaba András a főnök, de még egy főnök sem teheti, tehetné meg, hogy a munkahelyén csak azzal működjön együtt, aki neki szimpatikus. Szerintem választási ciklusok között igenis kellene tudni együttműködni, ha másképp, nem, akkor néhány konkrét ügyben. Én törekszem is erre, de sajnálatos módon nem tudok időpontot kapni a polgármester úrtól. Volt olyan időpont, amit négyszer változtattak meg, s végül nem tudtam bejutni hozzá.

Ebben a ciklusban többször is nyilatkozott az önkormányzati orgánumnak, a GyőrPlusznak, illetve a kormánypárti Kisalföldnek. Ezen a helyeken ellenzéki politikus ritkán kap szót. Önt miért engedték be mégis?

Abban, hogy meg tudok jelenni a GyőrPluszban, nagyon sok munkám van. Sokszor felhívtam őket, hivatkozva arra, hogy képviselő vagyok, a GyőrPlusz pedig egy önkormányzati tulajdonú médiavállalat. Innentől kezdve nekem jogom van azon keresztül tájékoztatni az embereket a tevékenységemről. Hogy mások ezzel nem érvelnek, nem mennek el idáig, az egy dolog. Én kőkeményen számon kérem az önkormányzati médián, hogy biztosítson helyet a képviselők nyilatkozatainak. Az is szempont lehet, hogy nem én vagyok a botránypolitizálás legjobb példája, aki meghív, az tudja, hogy normális színvonalú, szakmai témákkal kapcsolatos beszélgetésre számíthat.

Más ellenzéki képviselők mégis azt mondják: nekik nem igazán biztosítanak ennyi nyilatkozati lehetőséget az önkormányzati médiában. Nem fél attól, hogy ellenzéki oldalról megtámadják, hogy önnek azért biztosítanak ott felületet, mert nem is igazán ellenzéki, hanem a Fidesz céljait szolgálja?

Engem nem felkérnek a nyilatkozatra, hanem kilobbizom, hogy nyilatkozhassak.

Ha kidobnak az ajtón, bemegyek az ablakon. Én ilyen vagyok, így nevelkedtem, nekem ez az életem. Nem hátrálok meg ilyen dolgoktól, hogy valaki nem hív vissza. Írok neki, küldök egy sms-t, újra felhívom telefonon, akár napjában hatszor is.

Egy önkormányzati képviselőnek joga van, hogy odamenjen és elmondja a véleményét.

Névjegy Balla Jenő 1973. október 27-én született Fehérgyarmaton, jelenleg Győrben él feleségével és három gyermekével. Mátészalkán végezte általános és középfokú tanulmányait. 18 éves kora óta él Győrben, ahol 1992-tól 2003-ig járt a Széchenyi István Egyetemre. Hat alapdiplomával rendelkezik: autógépész-üzemmérnök, műszaki tanár, logisztika, járműkereskedelem, komparatív gazdaságpolitika és közgazdász. Az egyetemen külsős óraadóként management-ismeretek tantárgyat oktat. Emellett ingatlanbecslő, értékelő, vagyonkezelő, társasházkezelő, valamint ékszerbecsüs képesítése is van. Jelenleg családi vállalkozását, a Pannon Agroteh Kft.-t irányítja. Cége 2018-ban az Agro-Mash Expón hazai termékfejlesztési nagydíjat kapott egy fejlesztéséért, 2023-ban egy másik fejlesztése Érték és Minőség Innovációs nagydíjat nyert.

Melyik az a párt vagy oldal, amelyik önhöz közelebb áll, akár az ellenzéken belül, akár azon kívül?

Ha lenne ilyen párt, akkor a tagja lennék. Az, hogy egy országos pártnak papíron van egy „leányvállalata”, helyi szervezete, az jó dolog, de legalább annyi kötöttséget jelent, mint amennyi plusz erőforrást, ráadásul az ellenzéki pártközpontok elkönyvelték Győrt fideszes városnak, és nem viszik túlzásba a helyi szervezetek támogatását – ez alól talán az LMP kivétel, bár azt nem tudom, hogy ez előre viszi-e az ellenzék helyzetét. Nekem Győrben több követőm van, mint egyik-másik helyi pártnak. Sokkal több aktivistával dolgozom, mint ők. Amit eddig ígértem, azt betartottam, és nincs felettem olyan szervezet, ami ebben korlátozni tudna. Más kérdés, hogy eddig nem kaptam igazán komoly lehetőségeket. Az önkormányzati cégek közül egyedül az ARRABONA Depo Kft.-nek vagyok a felügyelőbizottsági tagja.

Ennek mi lehet az oka?

Valószínűleg az, hogy ennyire „kedvelnek” a városházán. Egy előző kérdésre visszatérve: ha „Fidesz-konform” lennék, akkor nyilván ez másképp lenne. Másrészről van közgazdasági végzettségem, amivel nem sok közgyűlési tag rendelkezik, így, ha több mindenbe belelátnék, az kockázatot jelenthetne a városvezetésnek. A gazdasági és tulajdonosi bizottság tagjaként így is több ügyben tapasztaltam súlyos gazdasági hiányosságokat és csúsztatásokat, amit szóvá is tettem. Ha a nagy városi cégek gazdálkodásába közvetlen beleszólásom lenne, sok alvállalkozónak lenne szerényebb a most kiugróan jó eredményessége, és még több témája lenne a helyi sajtónak.

Borkai Zsolttól kapott megkeresést az együttműködésre?

Én mindenkivel tárgyalok. Áttételesen Borkai Zsolt szervezete is megkeresett, de együttműködésről velük nem tárgyaltunk. De beszéltünk már Pintér Bencéékkel, vagy ha úgy tetszik az LMP-vel, az MSZP-vel, a Jobbikkal, valamint a DK-val is. Ez egy kisváros, mindenki beszél mindenkivel.

El tudja képzelni, hogy egy esetleges előválasztás során alkut köt, és visszalép?

Ha valamit elkezdek, akkor azt végigcsinálom, nem szokásom visszalépni, ezért a célvonal előtt nehezen tudok ilyen alkut elképzelni.

Ha nem nyer az előválasztáson, akkor beáll a győztes mögé?

Ez csapatjáték, aminek az a lényege, hogy betartjuk a szabályokat. Amelyeket természetesen közösen kell lefektetni. Ha létrejön egy olyan közös minimum, ami mentén reális cél, hogy az ellenzék átvegye a város vezetését, akkor annak sok mindent alá lehet rendelni. Azt viszont ismét kihangsúlyoznám, hogy a legfontosabb az egyéni körzetek megnyerése. Egy olyan polgármester, akinek nincs többsége, nem sokat tehet.

Ezek szerint elindul egyéni körzetben?

Mindenféleképpen el fogok indulni.

Elárulja, hogy melyikben?

Én már tudom, hogy hol, de ezt a megfelelő időben szeretném megosztani a sajtóval.

Ha közös indulás lesz a végén, van olyan feltétele, hogy a kompenzációs listán befutó helyet kapjon?

Ha az Összefogás Győrért egyedül indulna minden körzetben, akkor jó eséllyel benn maradok a közgyűlésben, mert, ahogy mondtam, név szerint ismerem az összes választómat. Azt gondolom, reális elvárás a részemről, hogyha a közös cél érdekében alkalmazkodom a többi ellenzéki párthoz, ne kerüljek rosszabb pozícióba az együttműködés keretein belül, mintha kívül maradnék.

A tavaly decemberi közgyűlésen, Radnóti Ákos lemondásakor volt egy kérdése, amit utána a 24.hu is feltett, miszerint a fideszes önkormányzati képviselő pontosan milyen munkát végez az önkormányzatnál, illetve annak cégénél. Ön kapott erre választ?

Menjünk egy kicsit visszább a történetben. Amikor Radnóti Ákos alpolgármester lett, ő volt a városvezetés legfiatalabb tagja. Még a Borkai-korszakban választották képviselővé, illetve alpolgármesterré. Radnótit én nagyon régóta ismerem. Az a baj, hogy ebben az ügyben senki nem mond konkrét dolgot, miközben a szóbeszédek hatására azt érezzük: azért itt lehet valami a háttérben. Az a véleményem: ha van egy főnök, egy városvezető, konkrétan Dézsi Csaba András polgármester, és látja, hogy az egyik beosztottja nem abba az irányba megy, amit ő helyesnek gondol, akkor időben közbeavatkozik. És nem jut odáig, hogy egy alpolgármesternek idő előtt távoznia kelljen. Nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen. Nem Radnóti Ákosban keresem a hibát, hanem azt gondolom, egy csúcsvezetőnek át kell látnia az általa irányított szervezetet. Én ezt hiányolom.

Ezek szerint ön sem tudta meg, Radnóti Ákos hol dolgozik és mit csinál, illetve mi lehet a lemondása hátterében?

Nyilván lehetett hallani sok mindent, de nem szeretnék ebben a dologban az lenni, aki hírbe hoz valakit, mielőtt ezek a dolgok ténylegesen kiderülnének vagy bebizonyosodnának. Ha tényszerű, megerősített információk látnak napvilágot, arra tudok bármit is mondani. Azt nem tudom, hogy Radnóti Ákos hol dolgozik jelenleg, ezt velem sem közölték.

Ahol most ülünk, az a Bothúzó Egyesület székhelye, illetve edzőterme. Ön Szibériában járt a bothúzó világbajnokságon. Ez egy kifejezetten orosz sport?

Igen, Oroszországban jött létre. Azért kezdtünk el vele foglalkozni, mert kemény, izgalmas sport, és reméltem, hogy a bothúzás olimpiai sportág lesz. Láttuk a sportág előretörését, ezért kezdtünk el több kollégámmal Győrben ezzel foglalkozni. Már itthon is vannak versenyek. Ehhez természetesen infrastruktúra, pénz is kell, anélkül nem működik.

A háború, illetve az Oroszország elleni szankciók nem vetették vissza ezt a sportágat?

Nem, annál már jobban elterjedt, legutóbb például Szlovákiában volt egy verseny, és mi is segítettünk, hogy az oroszok el tudjanak oda jutni. Folyamatosan vannak ilyen versenyek Európa-szerte. Örülök neki, hogy ez fejlődik, és megy magától.

Oroszországban hogy tekintenek most Magyarországra?

Mikor megtudták, hogy honnan jövök, Moszkvában az egyik biztonsági őr azt mondta nekem: Hajrá Fradi!

Moszkvában észreveszik, illetve értékelik, hogy Magyarország különutas politikát visz a háború és a szankciók ügyében a nyugati országokhoz képest?

Hát, nem pont ezt a következtetést vontam le; mi politikáról nem beszélünk, ez sport, a bothúzók nem egy politikai szervezet. Egyébként pont a sport a legnagyobb vesztese a jelenlegi külpolitikai helyzetnek, és ez elszomorít. Van, hogy kísérőként ott vagyok a versenyeken, de ezeknek az utaknak sincs semmilyen politikai áthallása.

Mi Balla Jenő programja?

Az, hogy Győrben változások kellenek, elég volt az állóvízből. Mindenünk meglenne ahhoz, hogy a város látványosan fejlődjön, gazdagodjon és ez mégsem így van. Ugyanazt szeretném megvalósítani, ami már az előző választáson hirdetett programomban benne volt. Az autóipar mellett más alternatív iparágak kialakítása, a kis- és középvállalkozások támogatása, a szolidaritási adó csökkentése, központi források becsatornázása, meg nem térülő presztízsberuházások helyett észszerű, fenntartható, a városlakók életminőségét javító fejlesztéseket. Győr túlzsúfoltságának enyhítése a tömegközlekedés fejlesztése révén, a parkolási rendszer felülvizsgálata, dinamikus és nem statikus rendszer bevezetése, bérlakásprogram indítása. Miért adja el az önkormányzat azt a telket, ahová bérlakásokat lehetne építeni? Miért nem újítják fel a bérlakásokat? Miért nem fejlődik a Győri Ipari Park, miért Győr környékére kell ipari parkokat telepíteni?

Ha már az ipari park szóba került: a bővítéséről és az esetlegesen oda kerülő akkugyáról mi a véleménye?

Jelenleg Győr legnagyobb exportcikke a belső égésű motor, el kellene gondolkodni azon, hogy mi lesz, ha ez a szegmens visszaszorul. Emellett látni kell, hogy az akkumulátorgyártás ellátási lánca komplex. Van olyan tevékenység benne, ami semmilyen környezeti kárral nem jár, és van olyan, mint például az Ácson létesülő beruházás, amely a nehézfém-felhasználás miatt aggodalomra ad okot. Az sem mindegy, hogy egy német cég ruház be, amely inkább betartja a törvényeinket, vagy egy kínai, amelyik inkább nem. Illetve, hogy a hatóságokat hagyják-e dolgozni, és betartatják-e a törvényt? Nem szerencsés a „sötétzöld” álláspont, ami legtöbbször nem foglalkozik a részletekkel, és végtelenül leegyszerűsít mindent.”

Miért álltak le, illetve lassultak be bizonyos beruházások Győrben, és mit tenne az újraindításukért?

Győr az elmúlt időszakban a korábbi dinamikus fejlődéshez képest visszaesett. Állami beruházások maradnak el, mert nem tudjuk a pénzt lehívni. Nincsenek a városházán jó projektmenedzserek. Nézzük meg Debrecent vagy Szegedet. Ott le tudják hívni ezeket a pénzeket, mert van megfelelő projektmenedzsment. Miért Veszprém nyerte el a kulturális főváros címet? Győrnek kellett volna megnyernie, de rossz pályázatot adtunk le. Azért buktuk el, mert infrastrukturális beruházások sokaságát tettük az anyagba. Ezzel szemben Veszprémben mi történt? Fenntartható terveket adtak be. Mi meg építettünk egy gigantikus élményfürdőt, ahova nem megy be senki, mert túl drága, nem fenntartható.

Borkai Zsolt egyvalamit jól csinált: polgármestersége mellett országgyűlési képviselő is volt, így tudott lobbizni a városért. És mögötte megvolt az a csapat, amely ezt a pénzt a városfejlődésre fordította. Az más kérdés, hogy sok beruházás nem volt átgondolt, túl sokba került, vagy éppen drága lett utána a fenntartás. De megvoltak azok a szakemberek, akik tudták, hogy kell beruházásokat levezényelni. Borkai utóda, Dézsi Csaba András ciklusa alatt rengeteg ilyen komoly szakmai tudással rendelkező ember távozott az önkormányzattól.

Az a szakmai háttér, ami egy Győr méretű város irányításához kell, eltűnt. Jelenleg csak olyan beruházásokat látunk, amelyek nem fenntarthatók. Az én vezetésem alatt Győr arra törekedne, hogy a pénzeket ténylegesen meg is nyerjük, és fenntartható beruházásokra költsük azokat.

Nyerhet pályázaton komoly pénzeket a Nemzeti Együttműködés Rendszerében olyan polgármester, aki nem fideszes?

Persze, hogy nyerhet, nézzük meg az ellenzéki vezetésű Szegedet, ahol nagyon sok pénzt nyertek. Lehet nyerni ellenzékből is, csak lobbizni kell. Ahogy én is lobbizok, hogy bemehessek a GyőrPluszba. Lehet ebbe annyit belelátni, hogy, persze, engem beengednek, de azt már senki nem látta, hogy hány telefon kellett, hogy be tudjak menni. Nagyon sok. Munkával lehet csak eredményt elérni és kitartónak kell lenni. Én minden eredményemet ennek a két dolognak köszönhetem.