Politikai hiszti, erős páros, gondoskodó kormány – Varga Judit korábbi nyilatkozatai a házasságáról, a kapcsolati erőszakról és a családvédelemről

2019. július 4. – Varga Judit az Európai Ügyek-, illetve az Igazságügyi Bizottság meghallgatásán (részlet)

Az Isztambuli Egyezmény politikai hiszti. A nők helyzete a legjobb állapotban van Magyarországon, nem kell választani a család és munka között, a kormány fellép a családon belüli erőszak ellen is. Az áldozatsegítésben, szociális és családpolitikában minden védelem adott.

(Hvg.hu)

Háttér: az Európa Tanács 2011-ben fogadta el az úgynevezett Isztambuli Egyezményt, amely a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését és felszámolását célozza. Magyarország 2014-ben ugyan aláírta az egyezményt, de nem iktatta törvénybe azt, 2020-ban pedig a kormánypárti többségű parlament elfogadta az egyezmény elutasítását kérő KDNP-s nyilatkozatot.

2020. január 17. – látogatás a miskolci áldozatsegítő központban

„A magyar kormány a zéró tolerancia elvét követi a nők elleni és a kapcsolati erőszak minden formájával szemben. Továbbra is valódi kormányzati cselekvéssel akarnak fellépni ezekkel a jelenségekkel szemben, és hatékony intézkedésekkel támogatni a bántalmazottakat, valamint tenni a megelőzésért is egyben” – mondta Varga Judit. (MTI)

2020. január 20. – Varga Judit nyilatkozata az MTI-nek (részlet)

„A magyar kormány elkötelezett a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelemben: ezt a problémát nem egyezmények ratifikálásával, hanem törvényi szigort alkalmazva és valós segítségnyújtást biztosítva, a civil partnerekkel közösen kívánja megoldani.”

2020. február 3. – interjú Varga Judittal és Magyar Péterrel a Képmás magazinban

Varga Judit: Én az anyaságot, a hagyományosnak mondható női feladatokat mindig úgy élhettem meg Péterrel, mintha egy nyitott ajtajú kalitkám lenne: tudtam, hogy ha szeretnék kiteljesedni más területen is, akkor kirepülhetek. Péter sosem várta el tőlem, hogy feladjak bármit is abból, aki én vagyok.

Ha zárva lett volna a kalitka ajtaja, akkor nem biztos, hogy annyira jól éreztem volna magam benne, így viszont mindig szívesen repültem vissza.

(…) Az olyan eseményeken, ahol különültetnek minket, nem szívesen időzöm sokat. Természetesen nehéz, hogy Péter sokszor támogató státuszban van, és sajnálom, hogy nem mindig tudom őt elkísérni egy-egy fontos rendezvényre. De mi nemcsak kívülről tűnünk erős párosnak, hanem belülről is edzettek vagyunk (nevetnek). (…)

Hiszem, hogy ha összekapaszkodunk, akkor közösen boldog felnőtteket nevelhetünk a három fiunkból.

2020. február 13. – Varga Judit nyilatkozata az MTI-nek (részlet)

A magyar kormány zéró toleranciát hirdet az erőszak minden formájával szemben. Felidézte: 2012-ben Európa egyik legszigorúbb büntető törvénykönyvét fogadták el, amely kiemelten védi a nőket és a gyerekeket. „Ezt Gyurcsány és a többi baloldali meg se szavazta. Emlékeztetjük Dobrev Klárát, hogy amikor cselekedni kellett volna, akkor a baloldalt egyáltalán nem érdekelte a nők és gyermekek védelme” – tette hozzá. „Egyes ellenzéki politikusok hangulatkeltő állításaival ellentétben a kormány egy komoly áldozatsegítési és áldozatvédelmi hálózatot épített ki és működtet, amelyben többek között az IM, az Emmi és a BM is jelentős szerepet vállal.”

2020. február 27. – Varga Judit felszólalása az Igazságügyi Minisztérium családjogi civil munkacsoportjának ülésén

A kormány azonnal reagált a családon belüli erőszak, a gyermekbántalmazás közelmúltbeli tragikus eseteire, például a feltételes szabadságra bocsátás és a gyermekvédelmi jelzőrendszer szabályozásának módosításával, de általában nincs jogalkotási kényszer. Semmi szükség a törvények szaporítására, elsősorban a meglévő jogszabályok hatékonyabb alkalmazása, a rendszerben lévő lehetőségek jobb kihasználása a fontos, és csak ha feltétlenül szükséges, akkor alkotnak újabb jogszabályokat – hangsúlyozta a miniszter. Az első feladat az érintett szervezetek jobb együttműködésének, az áldozatokhoz való empatikus hozzáállásnak és az információáramlásnak a javítása – közölte. (MTI)

2020. június 29. – a pécsi áldozatsegítő központ átadása

A családon belüli erőszakos bűncselekményekre utalva Varga Judit kijelentette: az államnak reagálnia kell, többféle segítséget kell felajánlania, hogy az áldozatok érezzék: nincsenek egyedül, számíthatnak a közösségre, az országra. Kiemelte: az állam civil és egyházi partnereivel évek óta széles eszköztárral működteti az áldozatsegítő rendszert; az erőszakos cselekmények áldozatai egyebek mellett jogi, pszichológiai, anyagi támogatásban részesülnek, és védett szálláshelyek állnak rendelkezésükre. (MTI)

2020. december 15. – Varga Judit: Magyarország védi a házasság intézményét és a családot

„Magyarország védi a házasság intézményét, mint egy férfi és egy nő között, önkéntes elhatározás alapján létrejött életközösséget, valamint a családot, mint a nemzet fennmaradásának alapját. A családi kapcsolat alapja a házasság, illetve a szülő-gyermek viszony. Az anya nő, az apa férfi.” (Facebook/MTI)

2021. február 13. – Varga Judit, miután először jelentek meg hírek arról, hogy elválnak a férjével

A január végén a családunk ellen indított összehangolt sajtótámadás után, semmilyen, a magánéletünket érintő kérdésre nem kívánunk reagálni. Kérjük a sajtó munkatársait, hogy a privát szféránkat ne tegyék a politikai játszmák részévé, és kiskorú gyermekeink védelmében tartózkodjanak a magánéletünkkel kapcsolatos híresztelésektől.

2021. április 29. – beszámoló az IM családjogi civil munkacsoportjának üléséről

Varga Judit fontosnak nevezte, hogy az érzelmi, lelki támasz mellett hatékony jogi segítséget is kapjanak a rászorulók. A segítségnyújtás érdekében stabil jogszabályi környezetet hoztak létre, szigorították a büntető törvénykönyvet, bevezették az áldozatok hatékony elérésének rendszerét, megduplázták az áldozatsegítő központok számát, és megkezdték újabb öt vidéki helyszín kiépítését. (MTI)

2021. június 7. – Varga Judit nyilatkozata az MTI-nek (részlet)

Január 1-jétől holland mintára Magyarország közvetlen áldozatelérési rendszert vezette be. Ennek lényege, hogy akkor is segítséget kaphatnak a szándékos személy elleni erőszakos bűncselekmények áldozatai, ha nem közvetlenül maguk keresik fel az áldozatsegítő szolgálatokat, központokat (ÁSK). A rendőrség útján hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy az áldozatsegítő szolgálatok kettő munkanapon belül kapcsolatba léphessenek velük, és tájékoztathassák őket a segítség valamennyi formájáról. Magyarország Európa élmezőnyéhez tartozik áldozatsegítésben is – tette hozzá Varga Judit. (MTI)

2021. szeptember 6. – a szolnoki áldozatsegítő központ átadása

Megfelelő jogi, érzelmi és pszichológiai segítségnyújtás nélkül az egyén nehezebben vagy egyáltalán nem tudja feldolgozni az áldozattá válással járó megrázkódtatást és ennek terheit – érvelt az áldozatokat segítő rendszer működtetése mellett Varga Judit igazságügyi miniszter.

(MTI)

2021. október 19. Varga Judit: A gyermekek érdekét szolgálja a polgári törvénykönyv módosítása (részlet)

A közös szülői felügyelet és a váltott gondoskodás biztosítja, hogy ha mindkét szülő alkalmas a gyermek gondozására, a gyermeknek ne kelljen elválnia egyik szülőjétől sem, mindkét szülőjével „azonos intenzitású, bensőséges kapcsolatban maradhasson”. A gyermekek

még abban az esetben is profitálhatnak a váltott gondoskodás előnyeiből, ha a szüleik közötti viszony nem kifejezetten együttműködő, mert a váltott gondoskodás ösztönzi a szülők közötti együttműködést, mert mindkét szülő ténylegesen részt vesz a gyermek nevelésében.

(MTI)

2021. október 20. – az IM közleménye a közös szülői felügyelet feltételeivel kapcsolatos törvénymódosításról

A törvényjavaslat kibővíti a bíróság döntési lehetőségeit azzal, hogy a kiskorú gyermek érdekében olyan megoldást is alkalmazhat a szülői felügyelet gyakorlásának rendezésére, amivel egyik szülő sem szorul ki a gyermek életéből, és a gyermeknek sem kell elszakadnia egyik szülőjétől sem. A Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület, a Patent Egyesület és a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség azzal az állításával, hogy a kormány javaslata a bántalmazók kezébe ad több jogot, azt sugallja, hogy az elvált, külön élő szülők mind bántalmazók, kapcsolati erőszakot elkövetők. Ez az állítás azonban elfogadhatatlan, leegyszerűsítő és teljesen félreértelmezi a törvényjavaslat célját és a vonatkozó nemzetközi, illetve magyar szabályozást.

2021. október 20. – Varga Judit: Még egy szó a Ptk.-módosításról

Nyilván azért főszabály a közös gyerekfelügyelet az uniós tagállamok döntő többségében, mert ezek az országok is »a kapcsolati erőszakot elkövetők kezébe akartak többletjogokat adni« (…) Ne vicceljünk már. (…) A Patent és társai komolytalan kritikáira talán reagálni sem érdemes, de megismétlem, hogy az új jogszabály alapján a bíróságoknak a döntések meghozatalakor mindenkor a kiskorú gyermek érdekeit kell szem előtt tartaniuk, és természetesen fel sem merülhet közös szülői felügyelet megállapítása, ha bármelyik szülő esetén felmerül a bántalmazás gyanúja.

(Facebook)

2021. november 25. – Varga Judit: Van segítség a kapcsolati erőszak áldozatainak (részlet)

Varga Judit arra biztatott mindenkit, hogy ha bűncselekmény áldozatává vált, illetve ismer valakit, aki ilyen helyzetbe került, vegye fel a kapcsolatot a szakértőkkel, akik szakszerű, személyre szabott segítséget nyújtanak minden bajbajutottnak. (Facebook/MTI)

2022. március 24. – az egri áldozatsegítő központ átadása

Magyarország időarányosan nem csupán teljesítette, hanem túlteljesítette az Európai Unió 2020 és 2025 közötti időszakra szóló áldozatsegítési stratégiájának elvárásait – jelentette ki Varga Judit. (MTI)

2022. május 19. – Varga Judit miniszterjelölti meghallgatása a parlamentben (részlet)

Magyarország az Isztambuli Egyezményt „ideológiai elköteleződése miatt nem fogja ratifikálni”, ugyanakkor kiemelte, hogy a magyar kormány „maximálisan küzd” a kapcsolati erőszak ellen. (MTI)

2022. december 24. – az utolsó közös családi fotó a Facebookon

2023. január 7–8. – Varga, Magyar és két fiuk részt vesznek Erdélyben az 1764-es madéfalvi mészárlásról szóló megemlékezésen, erről képek is felkerülnek Varga Instagram-oldalára

2023. március 2. – Varga Judit előadást tart a „Hogyan tovább a válás után? A váltott gondoskodás gyakorlata a mindennapokban” című konferencián

Az Egyszülős Központ rendezvényén a miniszter elmondta, az egyszülős családok mellett is ott áll a polgári, konzervatív kormány, amely számára a családok támogatása az anyai ösztönhöz hasonló zsigeri ösztön.

2023. március 7. – Varga Judit és Magyar Péter bejelenti, hogy elválnak

Varga Judit a közleményében azt írta: Szeretném megerősíteni, amit a férjem nyilvánosságra hozott. Valóban válófélben vagyunk.

Varga megjegyezte, ebben a nehéz időszakban is három közös gyermekük biztonsága és nyugalma a legfontosabb számukra, a sajtóorgánumokat pedig arra kérte, hogy „tartózkodjanak a pletykák és találgatások közlésétől.”