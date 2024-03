Magyar Péter: Varga Judit állításai nem igazak, nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásnak minősülnek

– kezdi legfrissebb bejegyzését Magyar Péter, melyben Varga Judit állításaira reagál. A korábbi igazságügyi miniszter azután írt bántalmazó kapcsolatról, zsarolásról és terrorizálásról, miután Magyar előállt azzal a hangfelvétellel, melyen Varga a többi között arról beszél, hogy Rogán Antalék kihuzatták magukat a Schadl-ügy vádiratából.

Magyar Péter szerint Varga állításai nem igazak, „nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazásnak minősülnek”.

Nem, Judit, te nem azért mondtad ezeket, mert ezt akartam volna hallani, hanem azért mert te is tudtad, hogy a maffiának dolgozol. Mint ahogy most is tudod és nem mersz velük szembemenni. Szerintem ne félj, az igazság felszabadít. Egy ország állna mögéd