Érkezett egy feljelentés az ügyészségre Magyar Péter meghallgatása után

A Fővárosi Nyomozó Ügyészségre valóban érkezett egy, a hamis vád gyanújával foglalkozó beadvány Magyar Péter szerdai tanúvallomását követő kijelentései alapján – közölte a hvg.hu kérdésére a Központi Nyomozó Főügyészség. A vádhatóság elmondta azt is: már vizsgálják, hogy ez alapján indokolt-e elrendelni a nyomozást.

Szerdán tanúként idézte be a Völner-Schadl ügyben a nyomozó főügyészség Magyar Pétert. A meghallgatás utáni sajtótájékoztatón Magyar elmondta: bizonyítékokkal, hangfelvételekkel tudja alátámasztani, hogy Rogán Antal vagy az emberei bementek az ügyészségre, és hozzátettek vagy kivettek a nyomozati iratokból. Magyar, aki március 15-én bejelentette, hogy pártot alapít, azt is elmondta az ügyészeknek, hogy a kormány tudott arról, hogy az ügyben nyomozás és titkos megfigyelés zajlik, és erről fél évvel a gyanúsítás előtt Völner Pál igazságügyi államtitkárt is tájékoztatták.

A Magyar Nemzet írása szerint a fel- és bejelentéseiről ismert Tényi István tett hamis vád gyanújával beadványt az ügyészségre Magyar kijelentései miatt. A feljelentése elbírálása folyamatban van, ami után három dolog történhet:

elrendelik a nyomozást,

elutasítják a feljelentést,

vagy feljelentés-kiegészítést kérnek.

Magyart az ügyészség folytatólagos tanúkihallgatásra hívta be március 26-án 9 órára. Ő azt ígérte, arra az alkalomra magával hozza a bizonyítékait, köztük az általa készített hangfelvételeket, és ha lehet, ezeket nyilvánosságra is hozza.

