A Spar panaszt tett Brüsszelnél a magyar kormányra, amiért beavatkozott a piacba

A Spar szerint Magyarország megsértette az uniós jogszabályokat, amikor beavatkozott a piacba az élelmiszerárak emelkedésének megakadályozása érdekében, ezért az osztrák áruházlánc felszólította Brüsszelt, hogy tegyen intézkedéseket a működést érintő pusztító hatások enyhítése érdekében, szúrta ki a Financial Times cikkét a 444.hu.

A lap szerint a Spar azt állítja, hogy az Orbán-kormány által 2022-ben bevezetett különadó diszkriminatív, több uniós jogszabályt is sért, köztük az áruk szabad mozgásának elvét is. A különadó mellett a Spar az árstop intézményét is sérelmezi. Úgy számolnak, hogy a kormányzati intézkedések 90 millió euróval növelték a Spar költségeit, ennek következtében 2023-ban csaknem 50 millió eurós veszteséggel zártak.

A Spar szerint az intézkedések felborították a kereslet és a kínálat egyensúlyát a mezőgazdasági és az élelmiszerpiacon, és diszkriminatív módon lehetővé teszik a kisebb, független kereskedőknek, hogy a veszteségek elkerülése érdekében nagyobb kereskedőktől akciós áron vásároljanak.