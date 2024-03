A honvédségi Falconhoz hasonló, de fényűző berendezésű repülőt béreltek Szijjártónak 264 millióért

Nem a HM repülőflottájával és nem is a Mészáros Lőrinc által is gyakorta használt, OE-HUG lajstromjelű osztrák magángéppel, hanem egy igazán luxus berendezésű holland jettel repült tavaly a New York-i ENSZ-konferenciára a külügyminiszter.

Az Átlátszó cikke szerint a légijármű, amelyet Szijjártó Péter használt, jelenleg a holland Exxaero privát repülős cég kezelésében működik. A PH-AJX lajstromjelű repülő egy Dassault Falcon 7X, vagyis pont olyan típus, mint a magyar honvédség 606-os és 607-es gépei, csakhogy a belső kialakítása sokkal fényűzőbb azoknál.

A lap közadatigényléssel kikérte a külügyminiszter Budapest-New York-Budapest repülőútjának költségét, amely a válasz szerint 95,6 millió forintba került.

A 2011-ben forgalomba helyezett luxus magánrepülőgép egykori tulajdonosa, Bert Verwellius ingatlanmágnás lelkes Ajax-drukker volt. Ezért a gépen több módon is utaltak a holland focicsapatra. Egyrészt, a klub nevét idéző AJX végződésű lajstromjelet kapott, másrészt a farokrész függőleges vezérsíkját egy 14-es szám díszíti, mely a holland klub egykori futball-legendájának, Johan Cruyffnak a mezszáma volt. A focista miatt a gépet repülős körökben The Johan Cruyff Express-nek is hívták.

A lap szerint egyébként Szijjártóval és delegációjával párhuzamosan valaki más is éppen akkor és éppen oda utazott a már említett Mészáros Lőrinc által gyakran használt osztrák géppel. A külügyminiszter amerikai tartózkodása idején az OE-HUG lajstromjelű repülő Washingtonban, majd New Yorkban járt, ahol egy nappal tovább maradt, mint Szijjártó.

Az Átlátszó szerint Szijjártó többször is használta a holland repülőt. Rögtön a New Yorkból való hazatérése másnapján, 2023. július 20-án Brüsszelbe utazott az EU Külügyminiszteri Tanácsának ülésére. A repülőgép-figyelő oldalak adatai alapján ekkor sem váltott honvédségi gépre, hanem ismét a holland lajstromú géppel repült.

A külügyminisztérium szerint az egy napon belül lebonyolított Budapest-Brüsszel-Budapest út 31,9 millió forintba került.

Ugyancsak ez a repülőgép szállította a minisztert két hónappal később, 2023. szeptember 18. és 22. között, amikor Szijjártó Péter az ENSZ soron következő közgyűlésén vett részt New Yorkban. Ekkor a 606-os jelzésű honvédségi Falcon is New Yorkban járt, de az nem a külügyért, hanem Novák Katalin akkori köztársasági elnököt szállította. Novák felszólalt az ENSZ ülésén, majd Texas és Montana állam felé vette az irányt, ahol többek közt találkozott Elon Muskkal is.

A külügyminiszer tavaly őszi Budapest-New York-Budapest repülőútja 136,8 millió forintba került. Ez még a nyári ugyanilyen útnál is drágább volt, hiszen – ahogy fentebb bemutattuk – az „csak” 95,6 millió forint volt. Az őszi út költsége ennél 41,2 millióval került többe, amire talán az lehet a magyarázat, hogy a privát jet hosszabb ideig állt a magyar külügyminiszter rendelkezésére.

Külön érdekessége Szijjártó Péter szeptemberi amerikai útjának, hogy amíg a PH-AJX lajstromjelű repülőgép – mellyel a miniszter Budapestről Amerikába repült – New Yorkban várakozott a miniszterre és a budapesti visszaútra, ő közben egy másik bérelt repülőgéppel Austinba és Houstonba látogatott további 40,9 millió forintért.