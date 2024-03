Kína vízummentességet biztosít a magyaroknak

Kína a tervek szerint további európai országok, köztük Magyarország állampolgárainak is vízummentes beutazást biztosít március 14-től, „kísérleti jelleggel” – közölte Vang Ji kínai külügyminiszter csütörtökön a 14. Országos Népi Gyűlés részeként tartott sajtótájékoztatóján az MTI beszámolója szerint.

A vízummentességet hat európai ország: Svájc, Írország, Magyarország, Ausztria, Belgium és Luxemburg állampolgárainak biztosítanák március közepétől.

A külügyi tárca vezetője arról is beszélt, reméli, hogy több ország is vízumkönnyítéseket vezet be a kínai állampolgárok számára.